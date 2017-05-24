Патрульная милиция Бишкека выявила 2 тыс. нарушений ПДД в Бишкеке за 3 дня

24 мая 2017, 23:07 Комментарии

Бишкек, 24 мая /Кабар/. За 3 дня патрульной милицией г. Бишкек выявлено 2273 фактов нарушений ПДД и составлены административные протоколы. По сообщению пресс-службы ГУВД г. Бишкек, большинство протоколов были составлены водителям за управление технически неисправным автотранспортом в количестве 30 штук. За остановку и парковку в неположенных местах 31 проткол. За выезд на запрещающие сигналы светофора 120 протоколов. За остановку и стоянку неположенных местах 634 протокола. За нарушение тонировки стекол - 12. За управление автотранспортом без документов - 47. Водителям составлены административные протоколы согласно Кодексу об Административной ответственности КР. На специализированную стоянку поставлены более 62 автотранспортных средств.

30 водителям микроавтобусов обслуживающих перевозку пассажиров на территории г. Бишкек составлены административные протоколы. 26 водителям высказаны выявленные недостатки при обслуживании пассажиров и об устранении были предупреждены.

Рейд был проведен в связи с участившимися случаями незаконного нанесения на транспортные средства различного вида реклам, фотографий, надписей, изменений основного цвета транспортных средств. А также вследсиве обнаружения внешних повреждений с подозрением транспортных средств к причастности к ДТП и другими правнарушениями.