Объем торговли между Кыргызстаном и ОАЭ составил 520 млн долларов США

24 мая 2017, 22:45 Комментарии

Бишкек, 24 мая /Кабар/. Объем торговли между Кыргызстаном и ОАЭ превысил 520 млн долларов. Об этом было сказано во время бизнес-форума "Кыргызская Республика - Объединенные Арабские Эмираты". В его работе приняли участие министр экономики КР Арзыбек Кожошев, замминистра иностранных дел и международного сотрудничества по экономическим вопросам и торговли ОАЭ Мохамед Шараф, представители государственных органов и бизнес-структур двух стран.

Как отметил министр А. Кожошев в своей приветственной речи, Бизнес-форум является площадкой для обмена мнениями по вопросам дальнейшего продвижения экономического взаимодействия Кыргызстана и ОАЭ, а также способен помочь в установлении деловых контактов между бизнес-кругами двух стран.

В целях создания условий для инвесторов Кыргызстан активно проводит работу по улучшению благоприятного инвестиционного климата, увеличению рынков сбыта и улучшения доступа к ним. Кыргызстан стал полноправным членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Вступление в ЕАЭС открыло для предприятий КР новые перспективы.

Это касается и предприятий с иностранными инвестициями, зарегистрированными в Кыргызстане, что может быть интересным для инвесторов из ОАЭ. Снимаются барьеры на пути движения товаров, услуг и капитала на рынки 5-ти стран-участниц ЕАЭС, с населением более 180 млн. человек.

Следует отметить, целью Бизнес-форума является расширение торгово-экономических и инвестиционных отношений, а также установление деловых контактов между представителями делового сообщества двух стран.

В рамках форума были представлены презентации об инвестиционных возможностях и законодательных аспектах страны, а также представлены проекты компаний "Альфа Телеком", "ZAS M Power", "АюКурулуш", "ОргТехСтрой", "Textile-Trans", "SME Fund".