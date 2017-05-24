Доллар США: 67.8583 (-0.0593) 
Евро: 76.3236 (+0.48) 
Золото: 40.23 $/гр (-0.28) 
Серебро: 0.55 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Пекине обсудили создание благоприятных условий для автоперевозокВ Пекине обсудили создание благоприятных условий для автоперевозокНа выделенные президентом КР средства будут закуплены инвалидные коляскиНа выделенные президентом КР средства будут закуплены инвалидные коляски

Объем торговли между Кыргызстаном и ОАЭ составил 520 млн долларов США

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/ob-em-tor...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427951-ru.html

Похожие новости

В Китае обсудили возможности сотрудничества между Кыргызстаном и районом Тяньхэ г. Гуаньчжоу

Какая боль! Корея — Кыргызстан — 10:0

Деньги за донос на нарушителя ПДД — проект в Кыргызстане

Дожди и грозы — погода по Кыргызстану на 25 мая

Кыргызстанцы свой избирательный участок могут узнать по sms

24 мая 2017, 22:45       Комментарии

Бишкек, 24 мая /Кабар/. Объем торговли между Кыргызстаном и ОАЭ превысил 520 млн долларов. Об этом было сказано во время бизнес-форума "Кыргызская Республика - Объединенные Арабские Эмираты". В его работе приняли участие министр экономики КР Арзыбек Кожошев, замминистра иностранных дел и международного сотрудничества по экономическим вопросам и торговли ОАЭ Мохамед Шараф, представители государственных органов и бизнес-структур двух стран.
Как отметил министр А. Кожошев в своей приветственной речи, Бизнес-форум является площадкой для обмена мнениями по вопросам дальнейшего продвижения экономического взаимодействия Кыргызстана и ОАЭ, а также способен помочь в установлении деловых контактов между бизнес-кругами двух стран.
В целях создания условий для инвесторов Кыргызстан активно проводит работу по улучшению благоприятного инвестиционного климата, увеличению рынков сбыта и улучшения доступа к ним. Кыргызстан стал полноправным членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Вступление в ЕАЭС открыло для предприятий КР новые перспективы.
Это касается и предприятий с иностранными инвестициями, зарегистрированными в Кыргызстане, что может быть интересным для инвесторов из ОАЭ. Снимаются барьеры на пути движения товаров, услуг и капитала на рынки 5-ти стран-участниц ЕАЭС, с населением более 180 млн. человек.
Следует отметить, целью Бизнес-форума является расширение торгово-экономических и инвестиционных отношений, а также установление деловых контактов между представителями делового сообщества двух стран.
В рамках форума были представлены презентации об инвестиционных возможностях и законодательных аспектах страны, а также представлены проекты компаний "Альфа Телеком", "ZAS M Power", "АюКурулуш", "ОргТехСтрой", "Textile-Trans", "SME Fund".

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум