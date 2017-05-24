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В Китае обсудили возможности сотрудничества между Кыргызстаном и районом Тяньхэ г. ГуаньчжоуВ Китае обсудили возможности сотрудничества между Кыргызстаном и районом Тяньхэ г. ГуаньчжоуОбъем торговли между Кыргызстаном и ОАЭ составил 520 млн долларов СШАОбъем торговли между Кыргызстаном и ОАЭ составил 520 млн долларов США

В Пекине обсудили создание благоприятных условий для автоперевозок

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-pekine-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427950-ru.html

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24 мая 2017, 22:51       Комментарии

Бишкек, 24 мая /Кабар/. Кыргызская делегация во главе с замминистра транспорта и дорог КР Гульмирой Абдралиевой приняла участие в организационном заседании Совместной комиссии по созданию благоприятных условий для международных автомобильных перевозок. По сообщению пресс-службы Министерства транспорта и дорог КР, заседание состоялось в г. Пекин 23-24 мая 2017 года.
В ходе заседания была обсуждена готовность государств-членов ШОС в реализации Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок. Также были обсуждены и другие вопросы, касающиеся функционирования маршрутов в рамках этого Соглашения.

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