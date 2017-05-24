В Пекине обсудили создание благоприятных условий для автоперевозок

24 мая 2017, 22:51 Комментарии

Бишкек, 24 мая /Кабар/. Кыргызская делегация во главе с замминистра транспорта и дорог КР Гульмирой Абдралиевой приняла участие в организационном заседании Совместной комиссии по созданию благоприятных условий для международных автомобильных перевозок. По сообщению пресс-службы Министерства транспорта и дорог КР, заседание состоялось в г. Пекин 23-24 мая 2017 года.

В ходе заседания была обсуждена готовность государств-членов ШОС в реализации Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок. Также были обсуждены и другие вопросы, касающиеся функционирования маршрутов в рамках этого Соглашения.