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Новости Кыргызстана

В Пекине обсудили создание благоприятных условий для автоперевозокВ Пекине обсудили создание благоприятных условий для автоперевозок

В Китае обсудили возможности сотрудничества между Кыргызстаном и районом Тяньхэ г. Гуаньчжоу

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kitae-o...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427949-ru.html

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24 мая 2017, 22:56       Комментарии

Бишкек, 24 мая /Кабар/. Возможности сотрудничества между Кыргызстаном и районом Тяньхэ города Гуаньчжоу были обсуждены во время встречи Генерального консула Кыргызстана Максата Тентимишова с Главой администрации района Тяньхэ г.Гуанчжоу Чэнь Цзямэн.
Генконсул М.Тентимишов рассказал об основных секторах экономикии о преимуществах ведения бизнеса в Кыргызстане. Глава кыргызского загранучреждения, отметив огромный потенциал для сотрудничества, выразил готовность провести презентацию об инвестиционных возможностях КР для представителей деловых кругов района Тяньхэ.
В завершение беседы М.Тентимишов пригласил ЧэньЦзямэн посетить Кыргызстан для изучения возможностей сотрудничества. Глава района Тяньхэ принял приглашение посетить Кыргызстан в следующем году и заверил, что поможет в проведении различных мероприятий.
Справочно:
Район Тяньхэ - экономически самый развитый район г.Гуанчжоу. В 2016 году объем ВВП района составил 380 млрд. 100 млн. юаней (около 56 млрд. долл. США). Население – 1 млн. 630 тыс. человек. В районе осуществляют деятельность 220 из 500 самых крупных корпораций мира. Район Тяньхэ также является финансовым центром г.Гуанчжоу, 70% финансовых институтов расположены в этом районе.

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