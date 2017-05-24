В Китае обсудили возможности сотрудничества между Кыргызстаном и районом Тяньхэ г. Гуаньчжоу

24 мая 2017, 22:56 Комментарии

Бишкек, 24 мая /Кабар/. Возможности сотрудничества между Кыргызстаном и районом Тяньхэ города Гуаньчжоу были обсуждены во время встречи Генерального консула Кыргызстана Максата Тентимишова с Главой администрации района Тяньхэ г.Гуанчжоу Чэнь Цзямэн.

Генконсул М.Тентимишов рассказал об основных секторах экономикии о преимуществах ведения бизнеса в Кыргызстане. Глава кыргызского загранучреждения, отметив огромный потенциал для сотрудничества, выразил готовность провести презентацию об инвестиционных возможностях КР для представителей деловых кругов района Тяньхэ.

В завершение беседы М.Тентимишов пригласил ЧэньЦзямэн посетить Кыргызстан для изучения возможностей сотрудничества. Глава района Тяньхэ принял приглашение посетить Кыргызстан в следующем году и заверил, что поможет в проведении различных мероприятий.

Справочно:

Район Тяньхэ - экономически самый развитый район г.Гуанчжоу. В 2016 году объем ВВП района составил 380 млрд. 100 млн. юаней (около 56 млрд. долл. США). Население – 1 млн. 630 тыс. человек. В районе осуществляют деятельность 220 из 500 самых крупных корпораций мира. Район Тяньхэ также является финансовым центром г.Гуанчжоу, 70% финансовых институтов расположены в этом районе.