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Скончался председатель Центрального банка Узбекистана

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/skonchals...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427948-ru.html

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24 мая 2017, 22:28       Комментарии

Ташкент, 24 мая /Толонбай Курбанов – Кабар/. В возрасте 67 лет 23 мая т.г. скоропостижно скончался один из основателей узбекской банковской системы председатель Центрального банка Узбекистана Файзулла Муллажонов, сообщило узбекское Национальное информационное агентство.
"Банковско-финансовая система нашей страны понесла тяжелую утрату. Память о крупном деятеле банковско-финансовой сферы Узбекистана, заботливом наставнике, скромном человеке Файзулле Муллажонове навсегда сохранится в наших сердцах", говорится в некрологе подписанные Президентом Шавкатом Мирзиёевым и другими высшими руководствами Узбекистана.
Ф.Муллажонов родился в 1950 году в Сырдарьинской области. В 1971 году окончил Ташкентский институт народного хозяйства по специальности экономист. С 1991 года по настоящее время был председателем Центбанка Республики Узбекистан.

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