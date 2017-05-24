Скончался председатель Центрального банка Узбекистана

24 мая 2017, 22:28 Комментарии

Ташкент, 24 мая /Толонбай Курбанов – Кабар/. В возрасте 67 лет 23 мая т.г. скоропостижно скончался один из основателей узбекской банковской системы председатель Центрального банка Узбекистана Файзулла Муллажонов, сообщило узбекское Национальное информационное агентство.

"Банковско-финансовая система нашей страны понесла тяжелую утрату. Память о крупном деятеле банковско-финансовой сферы Узбекистана, заботливом наставнике, скромном человеке Файзулле Муллажонове навсегда сохранится в наших сердцах", говорится в некрологе подписанные Президентом Шавкатом Мирзиёевым и другими высшими руководствами Узбекистана.

Ф.Муллажонов родился в 1950 году в Сырдарьинской области. В 1971 году окончил Ташкентский институт народного хозяйства по специальности экономист. С 1991 года по настоящее время был председателем Центбанка Республики Узбекистан.