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На выделенные президентом КР средства будут закуплены инвалидные коляски

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/na-vydele...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427947-ru.html

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Атамбаев выделил 3 млн сомов на инвалидные коляски для детей с ДЦП

24 мая 2017, 22:34       Комментарии

Бишкек, 24 мая /Кабар/. Выпускающие инвалидные коляски для дете фирмы, участники тендера на продажу, представили свои образцы инвалидных колясок выпускаемых для детей с диагнозом ДЦП для технического испытания. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социального развития.
Директор Республиканского учреждения протезно-ортопедических изделий Утан Жунушов сообщил, что ведомство проводит второй этап тендера на покупку инвалидных колясок для детей с ДЦП.
"Образцы многофункциональных инвалидных колясок представили фирмы участники. Мы предоставили возможность родителям детей с ДЦП испытать образцы колясок для того, чтобы они сами выбрали наиболее удобную коляску для пользования. С целью обеспечения прозрачности и открытости всех закупочных процедур, отбор проводится также с участием членов Общественного совета, гражданского сектора, уполномоченного сотрудника по предупреждению коррупции", - сказал У.Жунушов.
Многофункциональные инвалидные коляски будут приобретены на 3 млн. сомов, которую выделил Президент КР А.Ш. Атамбаев.

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