На выделенные президентом КР средства будут закуплены инвалидные коляски

24 мая 2017, 22:34 Комментарии

Бишкек, 24 мая /Кабар/. Выпускающие инвалидные коляски для дете фирмы, участники тендера на продажу, представили свои образцы инвалидных колясок выпускаемых для детей с диагнозом ДЦП для технического испытания. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социального развития.

Директор Республиканского учреждения протезно-ортопедических изделий Утан Жунушов сообщил, что ведомство проводит второй этап тендера на покупку инвалидных колясок для детей с ДЦП.

"Образцы многофункциональных инвалидных колясок представили фирмы участники. Мы предоставили возможность родителям детей с ДЦП испытать образцы колясок для того, чтобы они сами выбрали наиболее удобную коляску для пользования. С целью обеспечения прозрачности и открытости всех закупочных процедур, отбор проводится также с участием членов Общественного совета, гражданского сектора, уполномоченного сотрудника по предупреждению коррупции", - сказал У.Жунушов.

Многофункциональные инвалидные коляски будут приобретены на 3 млн. сомов, которую выделил Президент КР А.Ш. Атамбаев.