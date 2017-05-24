В ходе рейда оштрафовали депутата — УПМ Бишкека

24 мая 2017, 21:02 Комментарии

БИШКЕК, 24 мая - Sputnik. По итогам двухдневного рейда "Техническое состояние" сотрудники Управления патрульной милиции ГУВД Бишкека составили 12 протоколов, в том числе в отношении депутата столичного горкенеша, сообщил старший инспектор отдела технадзора УПМ Турусбек Абдыжапаров.

Рейд проходил с 22 по 24 мая. Сотрудники УПМ останавливали машины, на кузова которых были нанесены разного рода реклама, фотографии и надписи. Также проверяли авто, имеющие внешние повреждения, незаконные тюнинг и тонировку. Одним из нарушителей оказался депутат БГК Темирлан Токобеков. Его оштрафовали на 2 тысячи сомов за тонировку на передних боковых стеклах автомашины. Всего за два дня было составлено 2 273 протокола за управление машиной в неисправном состоянии.

"Впредь мы будем постоянно выявлять подобные авто. Необходимо запретить использование технически неисправных машин, потому что они угрожают всем участникам дорожного движения", - сказал Абдыжапаров.

© Sputnik / Элебесов МаксатПо итогам двухдневного рейда "Техническое состояние" сотрудники Управления патрульной милиции ГУВД Бишкека составили 12 протоколов, в том числе один в отношении депутата столичного горкенеша Также патрульные милиционеры проверяли состояние маршрутных микроавтобусов. По словам инспектора отдела технадзора, во многих из них количество сидений не соответствовало данным в техпаспорте - кресел было на 4-5 меньше, чем предусмотрено. В управлении добавили, что при допущении неоднократных нарушений водителей маршруток отправляют на пересдачу экзамена по ПДД.