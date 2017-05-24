ЖК в III чтении рассмотрел поправки, позволяющие член-корреспондентам НАН КР быть президентом академии

24 мая 2017, 20:43 Комментарии

Жогорку Кенеш в третьем чтении рассмотрел поправки в закон о Национальной академии наук КР.

Согласно проекту закона, одобренному парламентом, предлагается прописать, что Национальная академия наук имеет статус юридического лица и является некоммерческой организацией. Учредителем НАН является правительство КР и Академия подотчетна ему.

Деятельность НАН направлена на реализацию единой государственной политики в сфере науки путем:

-проведения научных исследований в области естественных, технических, гуманитарных и общественных наук в КР;

-изучения актуальных проблем социально-экономического, политического, научно-технического, инновационного и культурного развития республики;

-повышения эффективности использования научных разработок и достижений;

-влияния науки на развитие образования, духовной культуры народа Кыргызстана и повышение его интеллектуального потенциала.

Основными задачами НАН в рамках реализации государственной политики в сфере науки являются:

-осуществление фундаментальных и прикладных, инновационных научных исследований и разработок по приоритетным направлениям науки;

-организация и участие в проведении научных экспертиз важнейших научных, научно-технических, экономических, социальных и экологических программ, инновационных проектов;

-подготовка научных работников высшей квалификации через аспирантуру и докторантуру; повышение квалификации ученых и специалистов, в том числе в зарубежных научных центрах;

-научное обеспечение экономического, социального развития страны, ее культуры, рационального использования и охраны природы;

-выявление принципиально новых путей развития науки; участие в разработке рекомендаций и механизмов по использованию достижений отечественной и мировой науки на практике.

Президент НАН избирается из числа действительных членов (академиков) и членов-корреспондентов НАН не старше 70 лет общим собранием НАН тайным голосованием сроком на 5 лет. Одно и то же лицо может избираться на должность президента не более чем на два срока подряд.

Избранный по результатам выборов общего собрания НАН кандидат на должность президента утверждается премьер-министром КР в течение одного месяца. В случае неутверждения премьером решения общего собрания об избрании президента НАН выборы считаются несостоявшимися.

Уточняется, что президент НАН:

-руководит работой общего собрания НАН и президиума НАН;

-несет персональную ответственность за выполнение возложенных на НАН задач и функций;

-представляет НАН в органах государственной власти КР, международных организациях, сообществах, ассоциациях;

-подотчетен правительству КР, уполномоченному государственному органу в сфере науки за свою деятельность и общему собранию НАН.

Полномочия президента НАН могут быть прекращены досрочно:

-по личному заявлению;

-по отзыву, инициированному не менее чем двумя третями списочного состава членов общего собрания НАН;

-в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом республики;

-по решению правительства КР в случае нарушения им уголовного или административного законодательства.

В случае возникновения вакансии президента НАН премьер-министр назначает исполняющего обязанности президента НАН по предложению общего собрания НАН сроком до одного года.

Формы финансирования (базовое, программно-целевое и грантовое) научных учреждений НАН определяются правительством. Финансовые средства научных учреждений НАН формируются за счет средств республиканского бюджета, средств фондов специального назначения и добровольных взносов и благотворительных пожертвований физических и юридических лиц, в том числе зарубежных и иных источников, не запрещенных законодательством страны.

Законопроект направлен на голосование.