Деньги за донос на нарушителя ПДД — проект в Кыргызстане

24 мая 2017, 19:59 Комментарии

БИШКЕК, 24 мая - Sputnik. В Кыргызстане предлагается поощрять граждан, зафиксировавших нарушение Правил дорожного движения (ПДД), процентами от суммы штрафа, рассказал Sputnik Кыргызстан инспектор секретариата Совета безопасности Тимур Ташкулов.

По его словам, ранее президент поручил Совбезу и правительству разработать комплекс мер по улучшению дорожной безопасности в стране. Вместе с гражданскими активистами был подготовлен проект, состоящий из более чем 120 пунктов.

"Согласно одному из пунктов, предлагается выплачивать гражданину, зафиксировавшему нарушение ПДД, часть штрафа в размере 10-15 процентов. Сумма пока обсуждается. Мы надеемся, что усиление общественного контроля поможет снизить количество злостных нарушений," - рассказал Ташкулов.

По его словам, предлагается и ряд других мер, в частности, борьба с попрошайками на трассах, а также установка парапетов при строительстве дорог первой и второй категорий, поскольку многие ДТП происходят "лоб в лоб".

Проект передадут на рассмотрение президенту в июне.