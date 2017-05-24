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Деньги за донос на нарушителя ПДД — проект в Кыргызстане

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427941-ru.html

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24 мая 2017, 19:59       Комментарии

БИШКЕК, 24 мая - Sputnik. В Кыргызстане предлагается поощрять граждан, зафиксировавших нарушение Правил дорожного движения (ПДД), процентами от суммы штрафа, рассказал Sputnik Кыргызстан инспектор секретариата Совета безопасности Тимур Ташкулов.
По его словам, ранее президент поручил Совбезу и правительству разработать комплекс мер по улучшению дорожной безопасности в стране. Вместе с гражданскими активистами был подготовлен проект, состоящий из более чем 120 пунктов.
"Согласно одному из пунктов, предлагается выплачивать гражданину, зафиксировавшему нарушение ПДД, часть штрафа в размере 10-15 процентов. Сумма пока обсуждается. Мы надеемся, что усиление общественного контроля поможет снизить количество злостных нарушений," - рассказал Ташкулов.
По его словам, предлагается и ряд других мер, в частности, борьба с попрошайками на трассах, а также установка парапетов при строительстве дорог первой и второй категорий, поскольку многие ДТП происходят "лоб в лоб".
Проект передадут на рассмотрение президенту в июне.

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