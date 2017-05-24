Маликов: Орозо — это возможность исправиться духовно

24 мая 2017, 20:08 Комментарии

Видеомост, посвященный священному для мусульман месяцу Рамазан, объединил площадки в Бишкеке, Баку, Астане и Минске.

"Пост - это не только воздержание от еды и питья в дневное время, но и возможность для человека исправиться духовно. Исправить свои ошибки, изменить поведение, сделать шаг к самосовершенствованию", - сказал теолог.

Рамазан - месяц священного поста у мусульман, один из пяти столпов ислама. Все это время мусульмане днем отказываются от приема пищи, воды и других напитков, употребления табака и интимной близости, а также не угодных Богу деяний. Пост начинается за пять минут до утреннего намаза и заканчивается после захода солнца (с началом вечернего намаза).

Время начала воздержания (имсак) и разговения (ифтар) смотрите в календаре орозо 2017 года>>