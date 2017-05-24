Премьер Жээнбеков и глава МИД ОАЭ обсудили вопросы развития сотрудничества

24 мая 2017, 19:59 Комментарии

Бишкек, 24 мая /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 24 мая, встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Абдалла бин Зайед Аль-Нахайяном.

На встрече обсуждены вопросы развития сотрудничества между Кыргызстаном и ОАЭ.

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков выразил заинтересованность Кыргызстана в налаживании и развитии торгово-экономического сотрудничества и привлечении инвестиций из ОАЭ.

Глава Правительства отметил, что политический диалог между странами установлен на всех уровнях, созданы необходимые условия и подписаны базовые соглашения, регулирующие сферы политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

"Предлагаю следующим этапом обратить внимание на инвестиционную и торгово-экономическую сторону сотрудничества между нашими странами. Для этого нужно приложить максимум усилий путем реализации малых и средних проектов с привлечением инвестиций из ОАЭ в Кыргызскую Республику", - отметил Сооронбай Жээнбеков.

Кроме того, Глава Правительства в качестве механизма реализации экономических проектов выразил заинтересованность в создании Совместного инвестиционного фонда между Кыргызстаном и ОАЭ.

Сооронбай Жээнбеков также подтвердил участие Кыргызской Республики в работе ЭКСПО-2020 в городе Дубаи и передал министру иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ официальное письмо-подтверждение.

Министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Шейх Абдалла бин Зайед Аль-Нахайяна отметил, что Эмираты готовы к укреплению двусторонних отношений с Кыргызстаном.

Он сообщил, что на сегодняшний день в ОАЭ помимо нефте-газового сектора, уделяется большое внимание развитию других отраслей экономики, в том числе и туристической.

"В 2016 году Объединенные Арабские Эмираты посетили около 20 миллионов туристов. Доля туризма в экономике страны составляет девять процентов. Кроме того, мы имеем крупные торговые отношения с ведущими экономиками мира - США, Великобритания, Индия, Китай и другие", - подчеркнул Шейх Абдалла бин Зайед Аль-Нахайяна. Он отметил, что в составе делегации присутствуют представители бизнес-среды, которые прибыли в Кыргызстан для изучения условий ведения бизнеса и оценки инвестиционных способностей страны.

На встрече министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Шейх Абдалла бин Зайед Аль-Нахайяна пригласил Премьер-министра Сооронбая Жээнбекова посетить с официальным визитом ОАЭ.