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Главы МИД КР и ОАЭ подписали Меморандум о взаимопонимании по проведению политконсультаций

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/glavy-mid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427938-ru.html

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24 мая 2017, 20:07       Комментарии

Бишкек, 24 мая /Кабар/. В Бишкеке сегодня состоялись двусторонние переговоры министра иностранных дел КР Эрлана Абдылдаева с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Абдаллой бин Зайед Аль-Нахайяном. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, международной проблематики, взаимодействия двух стран в сфере безопасности, а также вопросы сотрудничества в рамках международных организаций.
Стороны обсудили ход реализации договоренностей, которые были достигнуты в рамках официального визита Президента КР А.Атамбаева в ОАЭ в декабре 2014 г.
С удовлетворением отметили возросшую динамику двусторонних связей, которые начались после открытия Посольства КР в ОАЭ в 2016 году и по итогам взаимных визитов на уровне отраслевых ведомств двух стран.
Стороны выразили заинтересованность в реализации совместных экономических проектов, прежде всего в таких областях как энергетика, туризм, перерабатывающая промышленность и сельское хозяйство.
В целях активизации торгово-экономических отношений и расширению инвестиционного сотрудничества между двумя странами, Стороны отметили важность и своевременность проведения в ходе визита Министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Шейха Абдаллы бин Зайед Аль-Нахайяна в КР бизнес-форума с участием деловых кругов двух стран.
Главы внешнеполитических ведомств КР и ОАЭ отметили важность проведения в ближайшие сроки заседания Совместной межправительственной кыргызско-эмиратской комиссии по экономическому сотрудничеству.
Обсуждены перспективы взаимодействия двух стран в сфере обеспечения безопасности, а также состоялся обмен мнениями по реализации национальных проектов, направленных на улучшение уровня и качества предоставления населению государственных услуг. Сторонами была выражена заинтересованность в организации взаимных визитов между представителями правоохранительных органов и экспертов двух стран для обмена практическим опытом и предоставления методологической помощи при реализации национальных проектов, в том числе по проекту "Таза-Коом".
В целях дальнейшей активизации контактов двух стран, Стороны придали важное значение участию сторон в таких важных мероприятиях как Всемирный Глобальный саммит по сохранению снежного барса и его экосистем (25 августа 2017 г. в г.Бишкек) и престижной международной выставке Дубай ЭКСПО-2020.
По итогам переговоров главы внешнеполитических ведомств подписали Меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Кыргызской Республики и Министерством иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ по проведению политических консультаций.

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