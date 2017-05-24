Главы МИД КР и ОАЭ подписали Меморандум о взаимопонимании по проведению политконсультаций

24 мая 2017, 20:07 Комментарии

Бишкек, 24 мая /Кабар/. В Бишкеке сегодня состоялись двусторонние переговоры министра иностранных дел КР Эрлана Абдылдаева с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Абдаллой бин Зайед Аль-Нахайяном. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, международной проблематики, взаимодействия двух стран в сфере безопасности, а также вопросы сотрудничества в рамках международных организаций.

Стороны обсудили ход реализации договоренностей, которые были достигнуты в рамках официального визита Президента КР А.Атамбаева в ОАЭ в декабре 2014 г.

С удовлетворением отметили возросшую динамику двусторонних связей, которые начались после открытия Посольства КР в ОАЭ в 2016 году и по итогам взаимных визитов на уровне отраслевых ведомств двух стран.

Стороны выразили заинтересованность в реализации совместных экономических проектов, прежде всего в таких областях как энергетика, туризм, перерабатывающая промышленность и сельское хозяйство.

В целях активизации торгово-экономических отношений и расширению инвестиционного сотрудничества между двумя странами, Стороны отметили важность и своевременность проведения в ходе визита Министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Шейха Абдаллы бин Зайед Аль-Нахайяна в КР бизнес-форума с участием деловых кругов двух стран.

Главы внешнеполитических ведомств КР и ОАЭ отметили важность проведения в ближайшие сроки заседания Совместной межправительственной кыргызско-эмиратской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Обсуждены перспективы взаимодействия двух стран в сфере обеспечения безопасности, а также состоялся обмен мнениями по реализации национальных проектов, направленных на улучшение уровня и качества предоставления населению государственных услуг. Сторонами была выражена заинтересованность в организации взаимных визитов между представителями правоохранительных органов и экспертов двух стран для обмена практическим опытом и предоставления методологической помощи при реализации национальных проектов, в том числе по проекту "Таза-Коом".

В целях дальнейшей активизации контактов двух стран, Стороны придали важное значение участию сторон в таких важных мероприятиях как Всемирный Глобальный саммит по сохранению снежного барса и его экосистем (25 августа 2017 г. в г.Бишкек) и престижной международной выставке Дубай ЭКСПО-2020.

По итогам переговоров главы внешнеполитических ведомств подписали Меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Кыргызской Республики и Министерством иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ по проведению политических консультаций.