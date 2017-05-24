Дожди и грозы — погода по Кыргызстану на 25 мая

24 мая 2017, 19:49 Комментарии

БИШКЕК, 24 мая - Sputnik. В четверг, 25 мая, на всей территории республики ожидаются осадки, сообщает Кыргызгидромет.

В Чуйской и Таласской областях ночью в пределах 11-16 градусов тепла, днем 23-28.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью будет +13...+18, днем термометры покажут от 25 до 30 градусов.

В Иссык-Кульской области ночью прогнозируется до 13 градусов со знаком "плюс", днем +22...+27.

В Нарынской области в ночное время 6-11 градусов выше нуля, днем до 28.

В Оше днем кратковременный дождь, гроза. Ночная температура будет колебаться в пределах 15-17 градусов, дневная составит +28...+30.

В Бишкеке кратковременный дождь, гроза. Ночью до 16 градусов тепла, днем 26-28.