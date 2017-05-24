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Новости Кыргызстана

Премьер Жээнбеков и глава МИД ОАЭ обсудили вопросы развития сотрудничестваПремьер Жээнбеков и глава МИД ОАЭ обсудили вопросы развития сотрудничестваВ некоторых районах Бишкека и Чуйской области 25 мая возможны перебои в электроснабженииВ некоторых районах Бишкека и Чуйской области 25 мая возможны перебои в электроснабжении

Дожди и грозы — погода по Кыргызстану на 25 мая

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427936-ru.html

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В Бишкеке днем возможен кратковременный дождь, гроза — прогноз погоды на 25 мая

24 мая 2017, 19:49       Комментарии

БИШКЕК, 24 мая - Sputnik. В четверг, 25 мая, на всей территории республики ожидаются осадки, сообщает Кыргызгидромет.
В Чуйской и Таласской областях ночью в пределах 11-16 градусов тепла, днем 23-28.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью будет +13...+18, днем термометры покажут от 25 до 30 градусов.
В Иссык-Кульской области ночью прогнозируется до 13 градусов со знаком "плюс", днем +22...+27.
В Нарынской области в ночное время 6-11 градусов выше нуля, днем до 28.
В Оше днем кратковременный дождь, гроза. Ночная температура будет колебаться в пределах 15-17 градусов, дневная составит +28...+30.
В Бишкеке кратковременный дождь, гроза. Ночью до 16 градусов тепла, днем 26-28.

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