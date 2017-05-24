День 24 Мая: В кандидата могут вливать неограниченно

24 мая 2017, 19:08 Комментарии

Главной чертой последних недель в Национальном энергохолдинге тал тот факт, что данные о притоке воды в Токтоугльское водохранилище стали выходить редко - два раза за два месяца. Конечно, можно заполучить данные путем запроса, тем не менее, это может говорить о новой политике.

Количество осадков в последние месяцы стали приобретать черты национального бедствия. Но с другой стороны, обильные осадки означают увеличение притока воды в водохранилище. Последние цифры показывают приток в районе 1800 кубометров в секунду, что превышает средние данные на 25-30%. Такими темпами водохранилище заполнится уже к началу августа.

Однако, и тут возникает проблема - что делать с лишней водой? В лучшие времена "Электрические станции" экспортировали электричество в соседние Узбекистан и Казахстан. В действительности же в разгар лета им не нужно электричество, а вот вода, которая вырабатывает электричество, им нужна. Однако, этого не происходило несколько лет, а Казахстан перешел на бартер. Сумеют ли энергетики вернуть прежнюю политику - вопрос остается открытым...

Госкомитет национальной безопасности сегодня обезвредил муляж самодельного взрывного устройства. Это произошло в самом центре города, напротив здания мэрии столицы. Также это произошло в утренний час пик.

Все было как в учебниках: муляж в коробке оперативно обнаружил бдительный гражданин, информация поступила и, главное, не затерялась в дежурной части 102, территорию оперативно оцепили и, судя по характерному хлопку, спецслужбы провели направленный подрыв муляжа. Последнее для нас высокотехнологическая новинка.

В ГКНБ заверили, что произошедшее не было учением. Но именно в это время в госрезиденции "Ала-Арча" проходило заседание совете руководителей спецслужб стран СНГ. В принципе, успешную операцию спецслужб можно было бы показать в режиме онлайн...

За пять месяцев до президентских выборов борьба за закон о выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша набирает обороты. Если до недавнего времени это было делом двух крупнейших фракций парламента, то в принятие законопроекта подключились гражданские активисты.

После недельного обдумывания (проект приняли во втором чтении 17 мая) ряд неправительственных организаций подвергли критике увеличение суммы трат кандидата в президенты. Поправку, судя по законопроекту, внес депутат от РАЖ Мирлан Жээнчороев. Фактически, лимит на трату денег в сумме 50 млн сомов отменяется.

Ограничение лимита и снятие ограничения - это сложный вопрос в мировой политике. Одна сторона доказывает, что богатые не могут покупать выборы, а другая сторона настаивает, что никто не может ограничивать гражданину свободу выражения. Например, в США с 1973 года существовало ограничение на пожертвование физического лица в размере 123 тыс. долларов на федеральных выборах. Однако он был снят Верховным судом в 2014 году - пожертвование денег приравняли к выражению свое мнения, которое не может быть ограничено.

В Кыргызстане траты денег в 50 млн сомов звучит как формальное ограничение - мало кто из обывателей поверит, что этот лимит соблюдается. Однако в бедной стране куда больше пугает, что власть богатых становится тотальной. Но разве так не было с начала времен?