Получение гражданства РФ — депутат Госдумы о проблемах и путях решения

24 мая 2017, 19:03 Комментарии

БИШКЕК, 24 мая - Sputnik, Алексей Стефанов. О проблемах, которые возникают у желающих получить российское гражданство, рассказал на пресс-конференции, посвященной законодательным инициативам, заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

"Наши соотечественники сегодня, к сожалению, стоят в длинных очередях, когда дело касается получения вида на жительство, а тем более гражданства Российской Федерации. И это после 2014 года, после кризиса, связанного с огромным потоком беженцев, политэмигрантов, людей, спасающих свои жизни и жизни своих детей на территории России", - сказал народный избранник.

Он сообщил, что пытается упростить предоставление гражданства трем категориям граждан - носителям русского языка, детям, один из родителей или усыновителей которых является гражданином РФ, и политэмигрантам.

Забота о носителях русского языка Как рассказал Затулин, за пределами России проживают до 30 миллионов человек, которых можно считать частью русского народа, отрезанного от исторической родины в результате событий начала ХХ века и распада Советского Союза. Президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию 12 декабря 2012 года предложил предоставлять гражданство в упрощенном порядке тем, кто родился в бывшей Российской империи или СССР, хочет жить в России, знает русский язык и намерен отказаться от своего нынешнего гражданства. Так появился термин "носитель русского языка".

"К сожалению, позже в Госдуме были приняты решения, которые фактически заблокировали эту инициативу президента. Речь идет о предоставлении справки о выходе из иностранного гражданства, которая должна выдаваться по прежнему месту проживания. Но никто из государств не заключал с Россией соответствующих договоров и никто их не выдает", - отметил Затулин, пояснив, что активнее других препятствует данной работе Украина.

По словам депутата, за все время действия пункта о носителях русского языка - с 2014-го до начала 2017 года - гражданство на этом основании получили всего 3,5 тысячи человек, 63 процента из них - граждане Таджикистана.

"Почему гражданам Таджикистана предоставлена такая преференция? По одной простой причине - это единственная страна, с которой у нас есть действующее неоспариваемое соглашение о двойном гражданстве. Соответственно им не нужно представлять такую справку, потому что не надо выходить из гражданства РТ. Во всех остальных случаях государственные органы РФ требуют справку, а предоставить ее люди не в состоянии", - возмущается Затулин.

В чем же суть законодательной инициативы? Во-первых, Затулин предложил вернуться к предложению Путина, который говорил об упрощении получения гражданства лицами, родившимися на территории РСФСР, СССР или Российской империи, а не проживавшими в России, как это указано сейчас в законе о гражданстве и что доказать гораздо сложнее. Во-вторых, парламентарий предложил устранить оговорку, которую внесли депутаты предыдущего созыва: речь идет о лицах, имеющих отношение к РСФСР, СССР и Российской империи, но только в границах современной России. В-третьих, он предложил вычеркнуть из закона норму о необходимости предоставления той самой справки о выходе из гражданства иностранного государства.

"Получается, мы делаем посредниками иностранные государства, а некоторые из них откровенно настроены против России. И речь не только об Украине. В тех же странах Балтии никто не выдает таких справок. А в Канаде вообще нет процедуры выхода из гражданства - там можно иметь сколько угодно гражданств, но отказаться от канадского просто нельзя", - объяснил депутат.

Законодательная инициатива была подана Константином Затулиным 30 декабря 2016 года, но там к ней отнеслись отрицательно, и пока не ясно, когда законопроект рассмотрят в первом чтении.

О детях и политэмигрантах Чуть позже, 17 февраля этого года, Затулин внес законопроект, снимающий ограничения в отношении приема в гражданство РФ ребенка, один из родителей либо усыновителей которого является гражданином или приобретает гражданство России.

"В соответствии с нашими законами, аналогов которым нет нигде в мире, от родителей ребенка, родившегося в смешанном браке, требуется не только заявление о гражданстве ребенка, направленное родителем-гражданином РФ, но и согласие родителя-иностранца. Это в том случае, если семья живет за пределами России. Вот и получается, что в одном случае у нас придумали посредника в лице чужого государства, которое должно выдавать справку, а в другом посредником стал иностранец, который дает свое согласие или нет. И очень часто не дает, что является причиной больших переживаний, трагедий, криминальных историй, похищения детей, если семья распалась", - рассказал Затулин.

12 апреля нардеп внес законопроект о политическом убежище, поскольку в этом плане ничего не менялось с 1997 года. "Прежде всего мы хотели бы избавиться от нормы, в соответствии с которой политическое убежище не может предоставляться гражданам тех стран, с которыми у нас безвизовое сообщение", - сказал парламентарий, отметив, что наиболее остро этот вопрос касается Украины. Хотя есть такие же трудности и с другими странами, с которыми у России действует безвизовый режим, но там проживают лица, подпадающие под статус политэмигрантов и желающие получить его в РФ. В итоге эти люди, как сказал депутат, вынуждены переезжать в Россию по программе добровольного переселения соотечественников. Но и она в данный момент пробуксовывает из-за кризиса.

"Есть еще одна деталь в положении о праве на политическое убежище - в законе написано, что этим правом в России не могут пользоваться граждане стран с устойчивыми демократическими традициями. Ежегодно список таких стран президенту должен предоставлять МИД. Я интересовался - ни разу министерство эту работу не выполняло. Кроме того, у нас, как вы знаете, проживает гражданин Сноуден, который бежал из страны с устойчивым демократическим институтом, что не мешает проводить там политические репрессии, преследовать за инакомыслие и так далее", - пояснил Затулин.

По его данным, постоянный статус политического беженца в России получили от 600 до 800 человек, у остальных он временный. Константин Затулин призвал депутатов Госдумы внести поправки, но снова натолкнулся на непонимание многих коллег и чиновников из Государственного правового управления при президенте РФ.

"Комитет по государственному строительству и законодательству, который является профильным, до сих пор не высказался по существу этого законопроекта, в немалой степени потому, что ГПУ, которое дает отзывы на законопроекты, отрицательно относится к его принятию", - сообщил Затулин.

Он все-таки надеется на то, что сумеет за время своего депутатского срока добиться принятия законопроектов.

"Ситуация кажется безвыходной, но я так не считаю. У меня еще как минимум четыре с лишним года полномочий в Госдуме, и я совершенно точно говорю: до конца срока я и мои коллеги будем добиваться решения этих вопросов", - подчеркнул Затулин.

Он добавил, что должно быть стыдно людям, которые сидят в своих кабинетах, не приходят ни на пресс-конференции, ни на слушания в Общественную палату, но топят законопроекты, используя властные полномочия.