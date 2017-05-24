Рукопожатие между Рахмоном и Трампом набирает популярность в интернете

24 мая 2017, 18:28 Комментарии

Бишкек, 24 мая /Мирлан Киизбаев – Кабар/. Видео на котором запечатлен момент рукопожатия президентов Таджикистана Эмомали Рахмона и США Дональда Трампа набирает популярность в интернете.

Рахмон встретился с Трампом в рамках участия на первом саммите глав государств арабского, исламского мира и США в Саудовской Аравии, в городе Эр-Рияде 22 мая.

Дональд Трамп прославился крепкими рукопожатиями, во время которых энергично дергает человека на себя. В частности пользователи напомнили момент рукопожатия между Трампом и премьер-министром Японии Синзо Абе, когда президент США долгое время не отпускал руку японского премьера, периодически дергая на себя.

Как пишут пользователи соцсетей, Президент Таджикистана, похоже, хорошо подготовился и переиграл Трампа в рукопожатии.