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Рукопожатие между Рахмоном и Трампом набирает популярность в интернете

Источник:
http://kabar.kg/news/rukopozha...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427933-ru.html

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24 мая 2017, 18:28       Комментарии

Бишкек, 24 мая /Мирлан Киизбаев – Кабар/. Видео на котором запечатлен момент рукопожатия президентов Таджикистана Эмомали Рахмона и США Дональда Трампа набирает популярность в интернете.
Рахмон встретился с Трампом в рамках участия на первом саммите глав государств арабского, исламского мира и США в Саудовской Аравии, в городе Эр-Рияде 22 мая.
Дональд Трамп прославился крепкими рукопожатиями, во время которых энергично дергает человека на себя. В частности пользователи напомнили момент рукопожатия между Трампом и премьер-министром Японии Синзо Абе, когда президент США долгое время не отпускал руку японского премьера, периодически дергая на себя.
Как пишут пользователи соцсетей, Президент Таджикистана, похоже, хорошо подготовился и переиграл Трампа в рукопожатии.

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