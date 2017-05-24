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В 117 селах и 22 городах поэтапно начаты работы по обеспечению населения питьевой водой

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-117-sel...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427932-ru.html

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24 мая 2017, 19:01       Комментарии

Бишкек, 24 мая /Кабар/. В 117 селах и 22 городах Кыргызстана поэтапно начаты работы по обеспечению населения чистой питьевой водой в рамках стратегии питьевого водоснабжения и водоотведения населенных пунктов. Об этом сообщил Директор департамента питьевого водоснабжения и водоотведения государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства КР Аскар Токтошев.
По его данным, на финансирование проекта Всемирный банк выделил 71,2 млн долларов США. Исламский банк развития также готов участвовать в реализации проектов с портфелем в 23 млн долларов США. На сегодня в этот сектор привлечено порядка 94,2 млн сомов.
В частности, при поддержке Всемирного банка и Исламского банка развития начата реализация проекта "Ала-Тоо булагы", в рамках которого до 2020 года чистой питьевой водой будут обеспечены жители 117 сел Чуйской, Ошской и Иссык-Кульской областей.
Тем временем в 22 городах начата реабилитация системы водоснабжения, канализации и очистных сооружений. Кроме этого, завершается Проект устойчивого развития Иссык-Кульской области по линии Азиатского банка развития на сумму 37,5 млн долларов. С начала 2018 года начнется второй этап реализации проектов реабилитации очистных сооружений в городах Чолпон-Ата, Балыкчы и Каракол Иссык-Кульской области.
По линии Европейского банка реконструкции и развития в сектор сельского водоснабжения выделено финансирование на реализацию проекта в 13 селах Дон-Булакского, Мырзакенского и Куршабского айылных округах Узгенского района Ошской области и 13 селах, расположенных вблизи городов Кербен и Токтогул Джалал-Абадской области.

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