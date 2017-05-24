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Графа "национальность" в загранпаспорте – это лишь формальность – Ж.Жекшеев

Источник:
http://kabar.kg/news/grafa-nat...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427931-ru.html

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24 мая 2017, 19:05       Комментарии

Бишкек, 24 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Введение графы "национальность" в общегражданском паспорте это всего лишь формальность, которая, в сущности, ни на что не влияет. Такое мнение агентству "Кабар" высказал общественный деятель Жыпар Жекшеев, комментируя заявление некоторых активистов, требующих вернуть графу "Национальность" в общегражданский паспорт.
По его словам, оппозиционеры просто напросто не знают, за что зацепиться и поэтому делают такие заявления.
"Полмира не пишут в паспортах национальность своих граждан. К примеру, в США очень много мигрантов, но в паспортах пишется только гражданство. При этом это никак не умаляет права американцев. Мы должны идти вперед и развиваться. Когда права каждого гражданина в стране будут защищены, то он не будет цепляться за то, какая национальность написала в его паспорте. В отличие от наших соседей, мы ушли вперед в вопросах развития демократии. Необходимо двигаться в этом направлении", - сказал он.

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