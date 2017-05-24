Графа "национальность" в загранпаспорте – это лишь формальность – Ж.Жекшеев

24 мая 2017, 19:05 Комментарии

Бишкек, 24 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Введение графы "национальность" в общегражданском паспорте это всего лишь формальность, которая, в сущности, ни на что не влияет. Такое мнение агентству "Кабар" высказал общественный деятель Жыпар Жекшеев, комментируя заявление некоторых активистов, требующих вернуть графу "Национальность" в общегражданский паспорт.

По его словам, оппозиционеры просто напросто не знают, за что зацепиться и поэтому делают такие заявления.

"Полмира не пишут в паспортах национальность своих граждан. К примеру, в США очень много мигрантов, но в паспортах пишется только гражданство. При этом это никак не умаляет права американцев. Мы должны идти вперед и развиваться. Когда права каждого гражданина в стране будут защищены, то он не будет цепляться за то, какая национальность написала в его паспорте. В отличие от наших соседей, мы ушли вперед в вопросах развития демократии. Необходимо двигаться в этом направлении", - сказал он.