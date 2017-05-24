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Бишкекчане подписывают петицию: в центре Бишкека — только троллейбусы

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/bishke...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427930-ru.html

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24 мая 2017, 18:30       Комментарии

Бишкекчане собирают подписи под петицией "В центре Бишкека — только троллейбусы", адресованную мэру Албеку Ибраимову, премьер-министру Сооронбаю Жээнбекову, а также министру транспорта и дорог Замирбеку Айдарову.
Инициатором является активист Александр Мельников. На данный момент 337 горожан оставили свои подписи. Автор объяснил, почему считает троллейбусы лучшим транспортом для центральных улиц Бишкек.
"Сохраняется экология — нет вредных выхлопных газов. Также идея поддерживает экономику страны — национальное производство электроэнергии, а не импорт нефтепродуктов. Инвестиции в сети электропитания для троллейбусов — это долгосрочные инвестиции в транспортную систему Бишкека", — объяснил автор.
По его мнению, идея поможет устранить проблему пробок, ведь количество транспорта на дорогах сократится в десятки раз. Также троллейбусы являются более комфортабельными и безопасными и не могут менять маршрут по желанию водителя или устраивать гонки на дорогах, как это делают водители маршруток.

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