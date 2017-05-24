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В каких районах Бишкека и Чуйской области 25 мая отключат электричество

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-kaki...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427929-ru.html

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24 мая 2017, 18:41       Комментарии

25 мая в Бишкеке и Чуйской области возможны перебои в электроснабжении. Об этом сообщает ОАО "Северэлектро".
В Бишкеке 6:00 до 20:00:
– жилмассив "Эне-Сай" (улица Орхон).
С 09:00 до 19:00:
– улицы Панфилова, Баялинова, Тельмана, Орозбекова, Проскурякова, жилгородок "Красный строитель", переулок Донской.
С 12:00 до 17:00:
– жилмассив "Красный строитель" (улица 2-я Гончарная, Чон-Курганская, пер. Гончарный, Красный строитель).
С 9:00 до 12:00:
– улицы Элебесова, Тимура Фрунзе, Муромская переулок Зайсанский.
С 9:00 до 17:00:
– микрорайон "Аламедин-1", №№ 45-47, 52, 53, 56-60, 91, 94, 95, село Чон-Арык (улицы Чодронова, Береговая, Кожобергенова, 50 лет Победы, переулок Ямбургский).
С 9:00 до 18:00:
– улицы Садыгалиева, № 107, Пушкина, Исанова.
В Чуйской области 9:00 до 18:00:
– села Ленинское (улицы Восточная, Коммунарская, Алма-Атинская, район ПМК-3, северная часть от объездной дороги), Мыкан (улицы Линейная, Гэсовская), Дачное (район ГЭС-5), Садовое, жилмассив "Биримдик-Кут";
С 9:00 до 17:00:
– город Кант (улицы Октябрьская, Нахимова, Джакыпова, МПС, Ванахуна, Жданова, Чкалова, Строительная, Буслаева, Южная, Микояна, Крупской, Пушкина);
– села Первое Мая, Сокулук (улицы Ленинградская, Цветочная);
– город Кара-Балта (улицы Мира, №№ 5-13, Ленина, №№ 15, 17, 19, 21, Коммунистическая, № 16).

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