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"Хроника Туркменистана" сообщила о самоубийстве вице-премьера Б.Эрешова

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/khronika-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427928-ru.html

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Горожане могут сообщить в мэрию о нарушениях ПДД со стороны водителей общественного транспорта

24 мая 2017, 17:50       Комментарии

Бишкек, 24 мая /Кабар/. В Туркменистане было официально объявлено о скоропостижной кончине заместителя Председателя Кабинета министров Батыра Эрешова. В газете "Нейтральный Туркменистан" от 4 мая 2017 года был опубликован официальный некролог на русском языке, подписанный Президентом Курбанкули Бердымухаммедовым, Председателем Меджлиса Акджой Нурбердыевой и всеми действующими зампредами Кабинета министров.
21 мая 2017 года независимое интернет-издание "Хроника Туркменистана" со ссылкой на источники внутри страны сообщило, что Б. Эрешов совершил самоубийство через повешение. По сведениям издания, самоубийству Б. Эрешова предшествовал арест его сына в конце апреля 2017 года и возникшие в отношении самого Б. Эрешова подозрения в коррупции.
В тот же день информацию о самоубийстве Б. Эрешова при аналогичных обстоятельствах, но со ссылкой на собственные источники, подтвердила туркменская служба Радио "Свобода". По не подтвержденным данным тело Б.Эрешова похоронено в Узбекистане в Бухарской области, откуда он родом.

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