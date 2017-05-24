"Хроника Туркменистана" сообщила о самоубийстве вице-премьера Б.Эрешова

24 мая 2017, 17:50 Комментарии

Бишкек, 24 мая /Кабар/. В Туркменистане было официально объявлено о скоропостижной кончине заместителя Председателя Кабинета министров Батыра Эрешова. В газете "Нейтральный Туркменистан" от 4 мая 2017 года был опубликован официальный некролог на русском языке, подписанный Президентом Курбанкули Бердымухаммедовым, Председателем Меджлиса Акджой Нурбердыевой и всеми действующими зампредами Кабинета министров.

21 мая 2017 года независимое интернет-издание "Хроника Туркменистана" со ссылкой на источники внутри страны сообщило, что Б. Эрешов совершил самоубийство через повешение. По сведениям издания, самоубийству Б. Эрешова предшествовал арест его сына в конце апреля 2017 года и возникшие в отношении самого Б. Эрешова подозрения в коррупции.

В тот же день информацию о самоубийстве Б. Эрешова при аналогичных обстоятельствах, но со ссылкой на собственные источники, подтвердила туркменская служба Радио "Свобода". По не подтвержденным данным тело Б.Эрешова похоронено в Узбекистане в Бухарской области, откуда он родом.