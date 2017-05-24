На паспорте не обязательно указывать национальность – ученные

24 мая 2017, 18:42 Комментарии

Бишкек, 24 мая /Мирлан Киизбаев - Кабар/. Ученые историки Кыргызстана сходятся во мнении, что информацию о национальной принадлежности гражданина Кыргызстана не обязательно писать на паспорте, так как эта информация может содержаться на чипе.

По словам доктора исторических наук, профессора Тынчтыкбека Чоротегина, Кыргызстан является унитарной республикой, где достаточно только гражданство, остальная же более детальная информация о гражданине, может содержаться в самом чипе.

"Потому, что сам ID является свидетельством того, что мы являемся гражданами Кыргызской Республики. Это значит, что все граждане Кыргызской Республики попадая в другие государства, воспринимаются как кыргызы, только те люди, которые недопонимают этого, они хотят уточнять и указывать на ID свою этническую принадлежность", - сообщил Т.Чоротегин.

Он также отметил, что нацию кыргызов составляют все этнические группы, проживающие в Кыргызстане, независимо от национальной принадлежности.

"Нация кыргызов, это все граждане Кыргызской Республики. Поэтому необязательно указывать национальность. Конечно, есть некоторая дополнительная информация, которую необходимо знать, но она и так имеется в чипе. Это касается и семейного отношения. Например, человек женат или вдова – это не обязательно писать на ID, вся эта информация может быть внутри чипа. И этого достаточно", - прокомментировал Т.Чоротегин.

"Я много долгое время жил в Чешской Республике - это тоже унитарная республика. Такая же, как и Кыргызстан. Там проживает много разных национальностей. Там есть словаки, немцы, венгры, цыгане и люди других этнических групп, но все они считаются гражданами Чешской Республики и чехами. У них в паспорте не указывается национальность", - добавил Т. Чоротегин, отметив, что национальность необходимо указывать только в том случае, если граждане проживают в Федерации, в составе которой имеются автономные республики.

"В этом случае указание национальной принадлежности может быть оправдано", - заключил ученый.

Известный журналист и историк Кыргызстана Кыяс Молдокасымов разделил мнение коллеги, отметив, что указывать национальность на самом паспорте совсем не обязательно.

"Эта информация может содержаться на чипе и этого вполне достаточно. Мы же являемся гражданами одной страны, достаточно указывать гражданство, а детали могут содержаться в чипе", - прокомментировал К.Молдокасымов.

Напомним, некоторые активисты Кыргызстана требуют вернуть графу "Национальность" в общегражданский паспорт.