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Новости Кыргызстана

На паспорте не обязательно указывать национальность – ученныеНа паспорте не обязательно указывать национальность – ученные

Кыргызстанцы свой избирательный участок могут узнать по sms

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427925-ru.html

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Перед выборами президента граждане смогут узнать адрес их избирательного участка, отправив смс-сообщение, итоги голосования будут подведены быстрее, - ЦИК

24 мая 2017, 18:44       Комментарии

Бишкек, 24 мая /Кабар/. Интерактивную услугу "Узнай свой избирательный участок через бесплатное sms-сообщение" запустила Государственная регистрационная служба. Для этого гражданам нужно отправить сообщение на короткий номер "119".
В частности, избиратель должен указать свой ПИН (14-значный персональный идентификационный номер) и система автоматически ответит, к какому участку он относится.
В ГРС считают, что если гражданину раньше нужно было идти в участковую избирательную комиссию по месту жительства для уточнения себя в списках избирателей, то этой услугой можно воспользоваться в любом месте.

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