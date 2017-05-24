Кыргызстанцы свой избирательный участок могут узнать по sms

24 мая 2017, 18:44 Комментарии

Бишкек, 24 мая /Кабар/. Интерактивную услугу "Узнай свой избирательный участок через бесплатное sms-сообщение" запустила Государственная регистрационная служба. Для этого гражданам нужно отправить сообщение на короткий номер "119".

В частности, избиратель должен указать свой ПИН (14-значный персональный идентификационный номер) и система автоматически ответит, к какому участку он относится.

В ГРС считают, что если гражданину раньше нужно было идти в участковую избирательную комиссию по месту жительства для уточнения себя в списках избирателей, то этой услугой можно воспользоваться в любом месте.