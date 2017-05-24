МИД Казахстана проводит конкурс для журналистов. Главный приз – поездка на EXPO 2017

24 мая 2017, 17:41 Комментарии

Бишкек, 24 мая /Кабар/. Победители конкурса "Казахстан – глазами зарубежных СМИ" будут награждены поездкой в Казахстан в августе 2017 года. В тур войдет посещение Астаны, Алматы и курорта Боровое под Астаной, а также заполнен обширной культурной программой, включающей посещение павильонов Международной специализированной выставки EXPO-2017. Выставка официально откроется в Астане 10 июня и продлится до 10 сентября.

Как сообщает таджикское агентство "Азия плюс" со ссылкой на посольстве Казахстана в Таджикистане, МИД Казахстана объявило о начале приема заявок на участие в IV Международном конкурсе "Казахстан – глазами зарубежных СМИ". В нем могут принять участие иностранные журналисты, которые должны предоставить информационный материал, размещенный в зарубежных СМИ в период с 1 января по 25 июня 2017 года.

География конкурса охватывает пять макрорегионов, от каждого из которых будет выбран один победитель.

Все работы необходимо высылать не позднее 25 июня 2017 года на электронную почту: contest@mfa.kz.

Результаты конкурса будут объявлены 5 июля в преддверии Дня Астаны. Конкурс проводится при поддержке Клуба главных редакторов Казахстана.

Партнерами IV Международного конкурса "Казахстан – глазами зарубежных СМИ" являются АО "НК "Астана ЭКСПО-2017", АО "НК "Қазақстан Темір Жолы", Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан, отели Ramada Plaza Astana и Rixos Borovoe, а также транспортная компания "Аргымак".

Организация конкурса в предыдущие годы продемонстрировала растущий интерес зарубежных СМИ к Казахстану, его культуре, экономике и людям, а также показала свою эффективность как дополнительный инструмент стимулирования подобного внимания.