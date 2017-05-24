24 мая 2017, 17:31 Комментарии

БДИПЧ ОБСЕ решает, направлять ли в Кыргызстан миссию наблюдателей на выборах президента. Об этом сообщил глава отдела по выборам организации Александр Шлык 24 мая на встрече с представителями Центральной избирательной комиссии. По его словам, члены организации прибыли в КР для того, чтобы узнать, какие меры предпринимаются в стране для проведения дня голосования.

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова рассказала, какая работа проводится на данном этапе.

Участники встречи от БДИПЧ ОБСЕ задали интересующие вопросы членам Центризбиркома.

"Сейчас организация решает, направлять ли миссию для наблюдения, и каким образом это делать", - отметил А.Шлык.