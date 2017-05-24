В Бишкеке днем возможен кратковременный дождь, гроза — прогноз погоды на 25 мая

24 мая 2017, 17:40 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 25 мая. По сообщению Кыргызгидромета, по республике ночью в отдельных районах, днем на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег, местами осадки интенсивные. Ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 17-22 м/с. Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +11...+16

днем: +23...+28

Таласская область

ночью: +11...+16

днем: +23...+28

Баткенская область

ночью: +13...+18

днем: +25...+30

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +13...+18

днем: +25...+30

Иссык-Кульская область

ночью: +8...+13

днем: +22...+27

Нарынская область

ночью: +6...+11

днем: +23...+28

В Бишкеке ночью без осадков, днем кратковременный дождь гроза. Ветер западный 4-9 м/с, днем с порывами до 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +14...+16, максимальная температура воздуха днем +26...+28.