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В Бишкеке днем возможен кратковременный дождь, гроза — прогноз погоды на 25 мая

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427919-ru.html

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24 мая 2017, 17:40       Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 25 мая. По сообщению Кыргызгидромета, по республике ночью в отдельных районах, днем на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег, местами осадки интенсивные. Ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 17-22 м/с. Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +11...+16
днем: +23...+28
Таласская область
ночью: +11...+16
днем: +23...+28
Баткенская область
ночью: +13...+18
днем: +25...+30
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +13...+18
днем: +25...+30
Иссык-Кульская область
ночью: +8...+13
днем: +22...+27
Нарынская область
ночью: +6...+11
днем: +23...+28
В Бишкеке ночью без осадков, днем кратковременный дождь гроза. Ветер западный 4-9 м/с, днем с порывами до 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +14...+16, максимальная температура воздуха днем +26...+28.

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