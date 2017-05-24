В Бишкеке днем возможен кратковременный дождь, гроза — прогноз погоды на 25 мая

24 мая 2017, 17:40 Комментарии
Прогноз погоды по Кыргызстану на 25 мая. По сообщению Кыргызгидромета, по республике ночью в отдельных районах, днем на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег, местами осадки интенсивные. Ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 17-22 м/с. Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +11...+16
днем: +23...+28
Таласская область
ночью: +11...+16
днем: +23...+28
Баткенская область
ночью: +13...+18
днем: +25...+30
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +13...+18
днем: +25...+30
Иссык-Кульская область
ночью: +8...+13
днем: +22...+27
Нарынская область
ночью: +6...+11
днем: +23...+28
В Бишкеке ночью без осадков, днем кратковременный дождь гроза. Ветер западный 4-9 м/с, днем с порывами до 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +14...+16, максимальная температура воздуха днем +26...+28.