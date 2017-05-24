И.Омуркулов объяснил, почему президентские выборы предлагается провести 15 октября (интервью)

24 мая 2017, 17:43 Комментарии

Лидер парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов в беседе с представителями Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ рассказал о ходе подготовки к выборам главы государства, о принимаемых мерах по совершенствованию избирательного законодательства, а также об использовании современных технологий в процессе подготовки и проведения выборов президента КР.

Секретариат фракции СДПК распространил интервью И.Омуркулова.

- Как в целом вы оцениваете ход подготовки к выборам с технической точки зрения, а также с точки зрения совершенствования избирательного законодательства?

- Как вы знаете, в числе инициаторов я и несколько депутатов из других фракций внесли предложение о переносе даты проведения президентских выборов на 15 октября. Можно было и на 1 октября, можно было и на сентябрь, но я считаю, что 15 октября - это оптимальное время и выбор этой даты позволяет уложиться в установленные законом сроки с учетом назначения второго тура выборов, а также при возникновении каких-либо судебных споров.

Согласно Конституционному закону "О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР" определено, что ЦИК не позднее чем в 20-дневный срок после дня голосования определяет результаты выборов президента. Если ни один из кандидатов не был избран, ЦИК назначает повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов избирателей.

Почему 15 октября? Можно было и раньше, однако необходимо учитывать, что страна горная, большая часть населения проживает в сельской местности и в это время уборка урожая, многие фермеры находятся в отдаленных пастбищах, и было бы хорошо в конце октября, чтобы у всех граждан была возможность принять участие в этих выборах, чтобы не было жалоб и обвинений. В этой связи мы выбрали именно эту дату.

В настоящее время законопроект одобрен в двух чтениях и в ближайшее время законопроект будет рассмотрен в третьем чтении.

Что касается подготовки к выборам, следует отметить, что прежде выборы сопровождались конфликтами, нарушениями избирательного законодательства, применением грязных выборных технологий. Однако необходимо отдать должное твердой позиции главы государства, который после революции 2010 года, четко осознавая, что развитие демократии возможно только при реформировании избирательной системы, принял ряд кардинальных мер, направленных на повышение прозрачности выборов.

Мы уже имеем хороший опыт проведения выборов по новой избирательной модели с применением инновационных технологий с биометрической идентификацией избирателей и использованием электронных урн для автоматизированного подсчета голосов. Новая система была апробирована дважды: на парламентских выборах и на выборах депутатов местных кенешей. Технически мы обеспечены, за исключением незначительных недостатков. Мы знаем об этих недочетах и прилагаем все усилия для их устранения. Я думаю, что в настоящее время обеспечены все условия для проведения прозрачных состязательных выборов.

Я считаю, что выборы должны пройти на должном уровне. Если на предыдущих президентских выборах участвовали более 80 кандидатов, то сейчас число претендентов значительно сократится, и в выборной гонке будут принимать участие не более 5-7 известных политиков. И все они будут расставлять своих доверенных лиц и наблюдателей. Помимо этого, мы намерены пригласить международных наблюдателей, независимые СМИ и представителей гражданского общества.

- Все ли доверяют новой избирательной системе, поскольку мировая практика показывает, что необходимо определенное время, чтобы выработать доверие общества к нововведениям?

- Считаю, что да, поскольку как власть, так и общество испытали удовлетворение, что традиционно сопровождавшиеся скандалами, шумихой и митингами выборы в этот раз прошли прозрачно, без значительных нарушений. Более того, данные автоматического подсчета голосов избирателей подтверждались результатами ручного подсчета. Любые спорные моменты подлежали обжалованию и решались комиссионно. Все это делалось очень оперативно. Были политики, которые по итогам автоматического подсчета голосов не могли поверить в то, что не набрали достаточного количества голосов в своих родных селах, однако, результаты ручного подсчета подтверждали их опасения.

- Вы упомянули о том, что на выборы будут приглашены международные наблюдатели, но что касается местных наблюдателей, как мы понимаем, возможны изменения законодательства, связанные с их правами, и некоторые организации гражданского общества выражают недовольство и обеспокоенность по этому поводу. Что вы думаете на этот счет?

- Никаких ограничений прав нет. Они будут участвовать, единственно, мы преследовали цель, чтобы у всех наблюдателей были единые одинаковые права, чтобы не было привилегированных.

- Насколько законодательная база для проведения выборов соответствует вашим ожиданиям, а также международным нормам и обязательствам Кыргызстана и насколько она позволяет провести хорошие выборы?

- Я думаю, что законодательная избирательная база Кыргызстана полностью отвечает тем требованиям, которые предъявляются к выборам президента. Я считаю, что проведение прямых выборов, к которым имеют доступ все граждане, обладающие активным избирательным правом, соответствует современным демократическим ценностям. Хотелось бы подчеркнуть, что все инициируемые нами поправки направлены на дальнейшее повышение прозрачности и открытости национальной избирательной системы. Кроме того, оппозиционные партии, которые также вносят коррективы, сегодня наблюдают лучше, чем БДИПЧ ОБСЕ и больше заинтересованы и более того, мы знаем, чем это чревато, мы чувствуем большую ответственность, которая на нас лежит. Мы открыты, мы готовы сотрудничать со всеми организациями, которые изъявляют желание наблюдать за ходом выборов президента Кыргызстана.

- Насколько мне известно, партия СДПК примерно определилась с будущим кандидатом в президенты. По мнению партии, насколько полно механизм финансирования избирательной кампании отражен в законодательстве? Насколько будут задействованы механизмы публикации отчетов о сборе и расходовании средств, и будет ли этот механизм действовать равно для всех участников выборного процесса?

- Эта система действует очень четко, все финансовые операции тщательно контролируются, все счета официально регистрируются. Помимо всего прочего, перечислять средства в избирательный фонд партий могут только граждане Кыргызстана. Также в настоящее время в парламенте рассматривается законопроект, которым предлагается увеличить размер избирательного залога для кандидатов, также предлагается ряд изменений по принципам формирования избирательного фонда.

- С точки зрения финансирования насколько легко вам привлекать финансирование для избирательных кампаний? Откуда вы их привлекаете?

- Кандидаты будут вкладывать свои средства, есть бизнесмены, у которых есть официальный бизнес, есть госслужащие, которые ежегодно декларируют свои доходы и расходы. Помимо этого, ментальность нашего народа такова, что стоит бросить клич и родственники, близкие и знакомые не оставят без помощи.

- Какие примерно темы будут выбраны партией для обсуждения с избирателями?

- У каждой партии есть своя программа, у нас, социал-демократов, социально-ориентированная программа. Мы работаем над реализацией программы, которая была принята на предыдущих парламентских выборах, и в этот раз мы отчитались, что уже сделано. Информируя о проделанной работе, мы получили больше голосов избирателей. Мы будем корректировать программу, ставить стратегические задачи, будем разрабатывать механизмы с учетом географических и климатических особенностей регионов, социального положения граждан и иных факторов. Приоритетом партии, конечно же, по-прежнему остается социально-экономическое развитие республики, сокращение безработицы. Помимо этого, для нас важна стабильность, поскольку геополитически мы находимся в зоне множества рисков и угроз, поэтому для нас очень важно ведение взвешенной государственной политики.

- Как вы считаете, как пройдет день выборов?

- Я хочу, чтобы день выборов прошел хорошо, поскольку любая нестабильность не сулит ничего хорошего, мы должны показать еще раз миру, что мы демократически развивающаяся страна, идущая по пути подлинно честных выборов. Буду призывать всех избирателей, во-вторых, если выборы пройдут объективно, никто не будет возмущаться, также хотелось бы, чтобы избиратели воспользовались своим конституционным правом и максимально приняли участие в выборах.