Школьников-режиссеров из Кыргызстана пригласили в Южную Корею

24 мая 2017, 17:44 Комментарии

БИШКЕК, 24 мая - Sputnik. Юные кыргызские режиссеры, ученики средних школ Батыркан Ильясов и Тимур Искаков приглашены в международный кинолагерь в Южной Корее, сообщила Ника Жолдошева, арт-директор кинофестиваля "Кыргызстан - страна короткометражных фильмов".

Мероприятие организовано в рамках 12-го Международного детско-юношеского кинофестиваля BIKY. Кинолагерь будет работать с 12 по 18 июля в городе Пусане. Юные режиссеры из разных стран получат возможность снять короткометражные картины под руководством профессионалов. В завершение состоится премьерный показ их работ.

По задумке организаторов, фестиваль даст молодым талантам возможность познакомиться и сотрудничать в будущем. Всего предполагается участие 200 фильмов из 30 стран.

Анимационный фильм 14-летнего Батыркана Ильясова "Соседи" ранее выиграл главный приз в категории "Лучшая анимация" Республиканского детско-юношеского фестиваля "Карек", а Тимур Искаков взял главную награду в номинации "Лучший фильм" того же кинофорума. Оба являются участниками VI Международного кинофестиваля стран СНГ, Балтии и Грузии "Кыргызстан - страна короткометражных фильмов".

Короткометражка "Соседи" включена в конкурсную программу Международного детского кинофестиваля FOCUS, который пройдет 21 мая в Торонто.