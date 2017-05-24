Уволен замминистра культуры Кыргызстана

24 мая 2017, 17:25 Комментарии

Фархад Бекманбетов освобожден от должности заместителя министра культуры, информации и туризма, сообщает пресс-служба правительства.

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подписал соответствующее распоряжение.

Фархад Бекманбетов родился 26 марта 1976 года в селе Кара-Сай Кара-Бууринского района Таласской области. Ранее был сопредседателем, директором Общественного фонда "Айтыш", также является продюсером киностудии "Айтыш-фильм", член Союза кинематографистов КР. Имеет высшее образование — в 1993-1998 годах учился на экономическом факультете Кыргызского государственного национального университета имени Ж.Баласагына по специальности "Финансы и кредит". В 2005-2008-х обучался на юридическом факультете Кыргызской государственной юридической академии по специальности "Юриспруденция".

С октября 2009-го — соискатель отдела права Института философии и политико-правовых исследований Национальной академии наук КР. В 1998–2001-м — главный бухгалтер ЧФ "Ачекей", в 2001-2006-м — директор ОсОО "Ачекей-Мобил". С 2006-го по настоящее время — продюсер киностудии "Айтыш-фильм". С 2008-го по настоящее время — директор Общественного фонда "Айтыш".