24 мая 2017, 17:40 Комментарии

В Бишкеке ликвидирован канал нелегальной миграции, сообщает пресс-служба МВД.

По данным ведомства, Десятое Главное управление МВД с заявлением обратился 22-летний С.М., гражданин Пакистана, временно проживающий в Бишкеке.

"Он просил принять меры в отношении мужчины по имени Наим, который пригласил его из Пакистана в Кыргызстан для дальнейшего оформления документов в Японию. И за эту услугу он взял $5 тыс. 700. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "организация незаконной миграции" УК КР. Вскоре задержан гражданин Пакистана, 43-летний М.Н., проживающий в Бишкеке. Задержанный водворен в СИЗО-1. Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия", – говорится в сообщении.