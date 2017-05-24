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В Бишкеке ликвидирован канал нелегальной миграции

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427915-ru.html

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МВД: Ликвидирован еще один канал нелегальной миграции

В Бишкеке и Оше состоится "Великая индийская свадьба"

24 мая 2017, 17:40       Комментарии

В Бишкеке ликвидирован канал нелегальной миграции, сообщает пресс-служба МВД.
По данным ведомства, Десятое Главное управление МВД с заявлением обратился 22-летний С.М., гражданин Пакистана, временно проживающий в Бишкеке.
"Он просил принять меры в отношении мужчины по имени Наим, который пригласил его из Пакистана в Кыргызстан для дальнейшего оформления документов в Японию. И за эту услугу он взял $5 тыс. 700. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "организация незаконной миграции" УК КР. Вскоре задержан гражданин Пакистана, 43-летний М.Н., проживающий в Бишкеке. Задержанный водворен в СИЗО-1. Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия", – говорится в сообщении.

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