В 117 селах и 22 городах Кыргызстана начата работа по обеспечению населения питьевой водой

24 мая 2017, 17:47 Комментарии

"В 117 селах и 22 городах Кыргызстана поэтапно начаты работы по обеспечению населения чистой питьевой водой в рамках стратегии питьевого водоснабжения и водоотведения населенных пунктов", – сообщил директор Департамента питьевого водоснабжения и водоотведения государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Аскар Токтошев на пресс-конференции.

По его данным, на финансирование проекта Всемирный банк выделил $71,2 млн. Исламский банк развития также готов участвовать в реализации проектов с портфелем в $23 млн. На сегодня в этот сектор привлечено порядка 94,2 млн сомов.

"В частности, при поддержке Всемирного банка и Исламского банка развития начата реализация проекта "Ала-Тоо булагы", в рамках которого до 2020 года чистой питьевой водой будут обеспечены жители 117 сел Чуйской, Ошской и Иссык-Кульской областей. Тем временем в 22 городах начата реабилитация системы водоснабжения, канализации и очистных сооружений. Кроме этого, завершается Проект устойчивого развития Иссык-Кульской области по линии Азиатского банка развития на сумму $37,5 млн. С начала 2018 года начнется второй этап реализации проектов реабилитации очистных сооружений в городах Чолпон-Ата, Балыкчы и Каракол Иссык-Кульской области", – говорится в сообщении.

По линии Европейского банка реконструкции и развития в сектор сельского водоснабжения выделено финансирование на реализацию проекта в 13 селах Дон-Булакского, Мырзакенского и Куршабского айылных округах Узгенского района Ошской области и 13 селах, расположенных вблизи городов Кербен и Токтогул Джалал-Абадской области.