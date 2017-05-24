Алмазбек Атамбаев принял Шейха Абдалла бин Зайед Аль Нахайяна

24 мая 2017, 17:25 Комментарии

Алмазбек Атамбаев сегодня, 24 мая, принял министра иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Абдалла бин Зайед Аль Нахайяна, прибывшего в страну с официальным визитом. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы кыргызско-эмиратского сотрудничества и практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Была отмечена важность активизации совместной работы по ключевым направлениям, в частности, в торгово-экономической сфере.

Атамбаев выразил уверенность в том, что официальный визит Шейха Абдалла бин Зайед Аль Нахайяна в Кыргызстан придаст импульс дальнейшему развитию отношений, позволит углубить взаимодействие между странами.

Министр поблагодарил президента за встречу и возможность обсудить важные вопросы двусторонних отношений. Он заверил, что соответствующие ведомства ОАЭ активизируют работу по реализации конкретных планов по сотрудничеству между Кыргызстаном и ОАЭ.