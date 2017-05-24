Сегодня: муляж бомбы у филармонии, лобовое столкновение, молния-убийца

24 мая 2017, 17:30 Комментарии

Утренний переполох. Из-за сообщения о подозрительной коробке, оставленной у филармонии, более часа было парализовано движение транспорта в центральной части Бишкека. Дороги перекрыли, а прилегающая территория была оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. Саперы ГКНБ обследовали территорию и обнаружили неизвестный предмет.

По всей видимости, специалисты решили не рисковать и уничтожили коробку при помощи контролируемого подрыва. СМИ были официально проинформированы о том, что саперы обезвредили муляж самодельного взрывного устройства. По словам очевидцев, хлопок был достаточно сильным, его было слышно за несколько кварталов, а на стоянке возле мэрии дружно у авто запищали противоугонные сигнализации. Горожане были напуганы.

Подозреваемый задержан. Милиция близка к раскрытию убийства 15-летного подростка в районе ГЭС-2. В воскресенье вечером учащийся Лебединовской школы №1 выехал из дома прокатиться на велосипеде, через некоторое время его нашли на дороге местные жители. Неизвестный нанес парню 17 ножевых ранений. Пострадавший скончался по пути в больницу.

В МВД пока не торопятся с обнародованием подробностей, однако источники, знакомые с ситуаций, сообщили "ВБ", что задержан одноклассник убитого подростка. По данным, которые пока не подтверждены официально, следователи уже получили признательные показания подозреваемого. Подробную информацию силовики обещают представить позже.

Молния-убийца. В Аксыйском районе во время грозы погиб 14-летний подросток. Он отправился на джайлоо, чтобы проверить скот, но в пути мальчика застала непогода. От ливня с грозой мальчик с двумя лошадьми и собакой спрятался под арчой. В нее ударила молния, которая убила всех, кто находился под деревом.

Когда вечером 18 мая ребенок не вернулся домой, родители забеспокоились. Сначала они вели поиски самостоятельно, затем обратились в правоохранительные органы. Тело мальчика удалось найти только через три дня. Медики установили, что он погиб от мощного электрического разряда.

Страшное ДТП. Водитель сгорел после лобового столкновения бензовоза и грузовика на автодороге Бишкек – Ош. Авария произошла накануне около 23 часов на 307-м километре трассы. Возгорание, возникшее на месте автокатастрофы, два пожарных расчета ликвидировали более двух часов.

Как сообщили в МЧС, после удара бензовоз перевернулся и вспыхнул. Находившийся за рулем мужчина не смог выбраться из кабины и сгорел. Водитель и пассажир второго грузового автомобиля, получившие различные травмы, госпитализированы. Сотрудники МВД проводят следственные мероприятия, чтобы детально воссоздать картину произошедшего и установить виновника ДТП.

Рынок "Дыйкан" закрыт. Чтобы принудить торговцев выполнить постановление мэрии и освободить занимаемую территорию, милиционерам пришлось применить силу. Операция была проведена сегодня ночью, 11 коммерсантов были задержаны и доставлены в РОВД для проведения профилактической беседы.

Уже несколько месяцев торговцы "Дыйкана" отказывались покинуть рынок и категорически отвергали предлагаемые им варианты заняться реализацией сельхозпродукцией на других базарах. Было несколько стычек, и дошло до того, что коммерсанты начали препятствовать строительным работам на улице Фучика, которую предполагается продлить через железную дорогу и соединить с Баха. Эта транспортная развязка позволит разгрузить автомагистрали в западной части столицы.

Ремонт в подземках. Переходы у филармонии и возле ЦУМа решили не закрывать полностью. Пока работы будут проводиться с одной стороны, вторая половина будет открыта для пешеходов. Такое решение принято в мэрии после того, как горожане начали массово перебегать дорогу на пересечении проспектов Чуй и Манаса, где вход в подземку был наглухо закрыт. А ходить кругами через кварталы никто не хочет.

Необходимость такого решения продиктована еще и тем, что в столице резко возросло количество наездов на пешеходов. Возле ЦУМа такие ДТП регистрируются почти каждый день. Можно себе представить, что творилось бы на пересечении улицы Абдрахманова (Советская) и проспекта Чуй, если бы и там подземный переход полностью закрыли.