МВД: Ликвидирован еще один канал нелегальной миграции

24 мая 2017, 17:37 Комментарии

Ликвидирован еще один канал нелегальной миграции. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

В Десятое главное управление с заявлением обратился гражданин Пакистана, 22-летний С.М., временно проживающий в городе Бишкек, чтобы приняли меры в отношении мужчины по имени Наим, который пригласил его в Кыргызскую Республику для дальнейшего оформления документов в Японию. И за эту услугу взял деньги в сумме 5700 долларов США.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 204-1 ("Организация незаконной миграции") УК КР.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий "Нелегал" сотрудниками 10-ГУ МВД за совершение данного преступления был задержан гражданин Пакистана, 43-летний М.Н., проживающий в Бишкеке.

Задержанный водворен в СИЗО-1 г. Бишкек. Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия.