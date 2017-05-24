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МВД: Ликвидирован еще один канал нелегальной миграции

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360424_mv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427911-ru.html

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До конца 2017 года 43 тыс. кыргызстанцев выйдут из "черного списка", - Госслужба миграции

24 мая 2017, 17:37       Комментарии

Ликвидирован еще один канал нелегальной миграции. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.
В Десятое главное управление с заявлением обратился гражданин Пакистана, 22-летний С.М., временно проживающий в городе Бишкек, чтобы приняли меры в отношении мужчины по имени Наим, который пригласил его в Кыргызскую Республику для дальнейшего оформления документов в Японию. И за эту услугу взял деньги в сумме 5700 долларов США.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 204-1 ("Организация незаконной миграции") УК КР.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий "Нелегал" сотрудниками 10-ГУ МВД за совершение данного преступления был задержан гражданин Пакистана, 43-летний М.Н., проживающий в Бишкеке.
Задержанный водворен в СИЗО-1 г. Бишкек. Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия.

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