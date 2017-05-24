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В этом году аттестаты о полном среднем образовании получат 62 тыс. учеников

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360418_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427910-ru.html

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24 мая 2017, 17:38       Комментарии

В этом году 154 тысячи учеников получат документы об основном и полном образовании. Об этом "ВБ" сообщили в Минобразования.
Завтра, 25 мая, в 2 238 школах республики пройдет торжественное мероприятие - последний звонок. После начнутся экзамены и подготовка к поступлению в вузы.
В ведомстве сообщили, что в этом году 11-й класс заканчивают 62 тысячи учеников и 92 тысячи учеников заканчивают 9-й класс.
Торжественные мероприятия по вручению свидетельств об основном общем образовании выпускникам 9-х классов пройдут 24 июня, а вручение аттестатов выпускникам 11-х классов состоится 20 июня.

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