В этом году аттестаты о полном среднем образовании получат 62 тыс. учеников

24 мая 2017, 17:38 Комментарии

В этом году 154 тысячи учеников получат документы об основном и полном образовании. Об этом "ВБ" сообщили в Минобразования.

Завтра, 25 мая, в 2 238 школах республики пройдет торжественное мероприятие - последний звонок. После начнутся экзамены и подготовка к поступлению в вузы.

В ведомстве сообщили, что в этом году 11-й класс заканчивают 62 тысячи учеников и 92 тысячи учеников заканчивают 9-й класс.

Торжественные мероприятия по вручению свидетельств об основном общем образовании выпускникам 9-х классов пройдут 24 июня, а вручение аттестатов выпускникам 11-х классов состоится 20 июня.