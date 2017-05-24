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Замминистра культуры Фархата Бекмамбетова отправили в отставку

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360427_za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427909-ru.html

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24 мая 2017, 17:43       Комментарии

Сегодня, 22 мая, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подписал указ об освобождении Фархата Бекмамбетова с должности замминистра культуры, информации и туризма. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Отметим, вчера в правительстве рассматривали исполнительную дисциплину руководителей госорганов. В своем отчете руководитель аппарата правительства Акылбек Осмоналиев заявил, что замминистра культуры Фархат Бекмамбетов не исполнял поручения. В частности, за 1,5 года правительство поручало ведомству подготовить документы о музейном деле, однако задание не было выполнено. Осмоналиев предложил рассмотреть вопрос о снятии с должности Фархата Бекмамбетова, который курировал это направление министерства.
Напомним, Фархат Бекмамбетов был назначен на должность замминистра в 2016 году. До этого он руководил общественным фондом "Айтыш".

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