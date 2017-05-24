Замминистра культуры Фархата Бекмамбетова отправили в отставку

24 мая 2017, 17:43 Комментарии

Сегодня, 22 мая, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подписал указ об освобождении Фархата Бекмамбетова с должности замминистра культуры, информации и туризма. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Отметим, вчера в правительстве рассматривали исполнительную дисциплину руководителей госорганов. В своем отчете руководитель аппарата правительства Акылбек Осмоналиев заявил, что замминистра культуры Фархат Бекмамбетов не исполнял поручения. В частности, за 1,5 года правительство поручало ведомству подготовить документы о музейном деле, однако задание не было выполнено. Осмоналиев предложил рассмотреть вопрос о снятии с должности Фархата Бекмамбетова, который курировал это направление министерства.

Напомним, Фархат Бекмамбетов был назначен на должность замминистра в 2016 году. До этого он руководил общественным фондом "Айтыш".