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Trend: ОБСЕ консультирует Туркменистан в области законодательства о СМИ

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/trend-obs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427908-ru.html

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24 мая 2017, 16:27       Комментарии

Trend: Актуальные вопросы модернизации законодательства о средствах массовой информации в соответствии с обязательствами ОБСЕ и международными стандартами - таков лейтмотив организованного в Ашхабаде семинара, говорится в пресс-релизе ашхабадского офиса ОБСЕ.
В мероприятии приняли участие представители Меджлиса (парламента), Верховного суда, соответствующих министерств, Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии и представители национальных СМИ.
"Государства-участники ОБСЕ приняли ряд документов, призывающих к принятию мер для защиты свободы выражения и свободы информации в соответствии с их международными обязательствами", - сказала Наталья Дрозд, глава центра ОБСЕ в Ашхабаде.
ОБСЕ накоплен ценный опыт в области содействия государствам-участникам в выполнении их обязательств, касающихся свободы СМИ.
"Мы считаем, что данный семинар окажет содействие усилиям правительства Туркменистана, направленным на совершенствование национального законодательства о СМИ", - сказала посол.
В рамках семинара были рассмотрены вопросы финансирования СМИ, частные СМИ и конкуренция. Международные эксперты предоставили информацию касательно походов к разработке законов о телерадиовещании и их имплементации в различных странах.
Участники семинара обменялись взглядами по поводу правовых аспектов трансляции международных спортивных соревнований и практики освещения подобных мероприятий.

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