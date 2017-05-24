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Khovar: Нынешнее состояние внутреннего валютного рынка Таджикистана

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/khovar-na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427907-ru.html

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24 мая 2017, 17:24       Комментарии

Khovar: Национальный банк Таджикистана (НБТ) разъяснил состояние внутреннего валютного рынка за 5 месяцев 2017 года. Купля-продажа доллара США, российского рубля и в незначительном объеме евро осуществляется Национальным банком Таджикистана, кредитными организациями, юридическими и физическими лицами в трех сегментах внутреннего валютного рынка (межбанковский, внутрибанковский и наличный) в наличной и безналичной формах.
За указанный период была куплена иностранная валюта на общую сумму, эквивалентную 2 млрд 015 млн 100 тыс. долларов и продана на сумму, эквивалентную 2 млрд 258 млн 600 тыс. долларов.
Из общей суммы купленной иностранной валюты 37,2% составляют доллары, 61,3% — российские рубли и 1,5% — евро, а из общей суммы проданной валюты 56,7% составляют доллары, 38,2% — российские рубли и 5,1% — евро.
В то же время из общей суммы купленной иностранной валюты только 4,4%, а из общей суммы проданной иностранной валюты только 8,7% составляет наличная иностранная валюта. Также 95,6% купли и 91,3% продажи иностранной валюты осуществлялось в безналичной форме.
Данные цифры свидетельствуют о том, что купля-продажа значительной части иностранной валюты в безналичной форме осуществлялась в межбанковском и внутрибанковском сегментах рынка. Состояние внутреннего валютного рынка, изменение курса национальной валюты и уровня инфляции непосредственно зависит от непрерывной деятельности данных сегментов.
Значительная часть спроса на иностранную валюту для осуществления платежей по импорту товаров (работ и услуг) более стабильно удовлетворяется в этих двух сегментах рынка по обменному курсу, именно данная ситуация за этот период является одним из решающих факторов стабилизации цен.
Изменение курса национальной валюты по отношению к доллару США за указанный период соответствует его прогнозу и характеризуется тенденцией относительно стабильного снижения официального курса и чрезмерного понижения наличного курса.
Так, официальный курс сомони по отношению к доллару США снизился на 7,9% (в 2016 г. — 10,8%), а рыночный курс наличного доллара США вырос на 12,4% (в 2016 г. — 5,4%).
"Разница между официальным и рыночным курсом продажи национальной валюты к иностранной валюте, которая составляет не более 2%, является лучшим показателем состояния национальной валюты, что подтверждает наличие режима единого курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам. Соблюдение данного режима рассматривается в качестве обязательного показателя контроля за исполнением требований программ по финансированию в республике со стороны международных и региональных финансовых институтов", — объяснили в НБТ.
К сожалению, за этот период 2017 года под воздействием неблагоприятных внешних и внутренних факторов разница между официальным и обменным курсом сомони по отношению к доллару США увеличилась до 4,5% в начале года (на 23 мая).
Данная ситуация способствовала активизации деятельности неофициального (нелегального) рынка купли-продажи наличной иностранной валюты, росту спекуляции и других нарушений со стороны физических лиц.
Национальным банком Таджикистана ежедневно путем использования всех имеющихся средств осуществляется комплекс денежно-кредитных, административных и надзорных мер для исправления возникшей ситуации. Посредством продажи ценных бумаг, иностранной валюты и других воздействующих (корректирующих) мер НБТ регулировал объём денежных средств в обороте, приостановил чрезмерное повышение курса наличного американского доллара, обеспечив тем самым стабилизацию внутреннего валютного рынка.
Несмотря на это, чрезмерная разница между официальным и обменным курсом сомони по отношению к доллару США остается, поэтому для её предотвращения предполагается осуществление ряда дополнительных мер, включая меры, направленные на выискивание новых источников для поддержки национальной валюты.
В настоящее время необходимо, чтобы в дальнейшем в качестве официального курса сомони по отношению к доллару США принималось средневзвешенное значение средневзвешенных курсов купли-продажи доллара США на межбанковском и внутрибанковском рынках, осуществляя его унификацию с учетом соблюдения ставки двухпроцентной разницы.

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