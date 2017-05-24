Kazinform: Одинаковый стиль одежды ввели для учителей Усть-Каменогорска

24 мая 2017, 17:38 Комментарии

Kazinform: Педагоги нескольких школ областного центра переоделись в специальные костюмы. Учителям сшили наряды по индивидуальному заказу, передает YK-news.kz.

В городском отделе образования сообщили, что в пяти учебных заведениях Усть-Каменогорска преподаватели примерили новые костюмы. В каждом из этих учреждений утвержден собственный стиль рабочей одежды, который выбрал коллектив. "Для учителей сшили жилеты и юбки из одинаковой ткани темно-синего цвета. Кто-то носит строгие сарафаны вместо костюмов. Администрация школы тоже надевает форму. У техперсонала свое облачение: голубой верх и черный низ",- рассказала директор школы № 16 имени Заки Ахметова Гульзикан Сауырбаева.

Каждый преподаватель также носит бейдж, на котором указываются его должность, фамилия, имя и отчество. Руководитель городского отдела образования Мадениет Ахметова отметила, что по закону форма для учителей не является обязательным условием. "Мы приветствуем подобную инициативу, но не настаиваем на униформе для педагогов", - говорит Ахметова.