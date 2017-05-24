Доллар США: 67.8583 (-0.0593) 
Евро: 76.3236 (+0.48) 
Золото: 40.23 $/гр (-0.28) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

МВД: Ликвидирован еще один канал нелегальной миграцииМВД: Ликвидирован еще один канал нелегальной миграцииСегодня: муляж бомбы у филармонии, лобовое столкновение, молния-убийцаСегодня: муляж бомбы у филармонии, лобовое столкновение, молния-убийца

Главы Правительств ЕАЭС обсудят создание единой цифровой экономики в Казани

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/glavy-pra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427904-ru.html

Похожие новости

Иса Омуркулов: Мы должны показать миру, что мы демократически развивающаяся страна

МИД Казахстана проводит конкурс для журналистов. Главный приз – поездка на EXPO 2017

Кыргызстан и ОАЭ активизируют торгово-экономическое сотрудничество

В 2016 году выявлено более 7 тыс. детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, из них 139 подверглись насилию

Меры безопасности на Кубке конфедераций FIFA 2017 в России обсудили в Бишкеке

24 мая 2017, 17:31       Комментарии

Бишкек, 24 мая /Кабар/. Премьер-министры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудят 26 мая в Казани создание единой экономики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министры связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова, который сообщил об этом во время пленарной сессии в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Иннополисе.
"26 мая в Казани состоится заседание межправительственного совета Евразийского экономического союза. Это тоже важное мероприятие. Премьер-министры всех стран, входящих в ЕАЭС, в том числе будут обсуждать так называемую единую цифровую повестку ЕАЭС", - сказал Н.Никифоров.
По сообщению ТАСС, Минкомсвязь России подготовило проект программы "Цифровая экономика РФ", согласно которому планируется к 2025 году достигнуть ряда показателей, существенно улучшающих качество жизни населения. Программа описывает восемь направлений развития: госрегулирование, информационная инфраструктура, исследования и разработки, кадры и образование, информационная безопасность, государственное управление, "умный город" и цифровое здравоохранение.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум