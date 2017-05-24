Главы Правительств ЕАЭС обсудят создание единой цифровой экономики в Казани

24 мая 2017, 17:31 Комментарии

Бишкек, 24 мая /Кабар/. Премьер-министры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудят 26 мая в Казани создание единой экономики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министры связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова, который сообщил об этом во время пленарной сессии в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Иннополисе.

"26 мая в Казани состоится заседание межправительственного совета Евразийского экономического союза. Это тоже важное мероприятие. Премьер-министры всех стран, входящих в ЕАЭС, в том числе будут обсуждать так называемую единую цифровую повестку ЕАЭС", - сказал Н.Никифоров.

По сообщению ТАСС, Минкомсвязь России подготовило проект программы "Цифровая экономика РФ", согласно которому планируется к 2025 году достигнуть ряда показателей, существенно улучшающих качество жизни населения. Программа описывает восемь направлений развития: госрегулирование, информационная инфраструктура, исследования и разработки, кадры и образование, информационная безопасность, государственное управление, "умный город" и цифровое здравоохранение.