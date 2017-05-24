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Кыргызстанец избил и изнасиловал девушку прямо на улице в Подмосковье

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427901-ru.html

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24 мая 2017, 16:52       Комментарии

В ночь с воскресенья на понедельник в подмосковном городе Балашиха мужчина совершил преступление против половой неприкосновенности в отношении 19-летней девушки. Инцидент случился прямо на улице, пишут российские СМИ, со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
О происшествии в местное отделение полиции доложила сама пострадавшая ночью 22 мая.
"По ее словам, неизвестный сначала избил, а затем надругался. Стражи правопорядка смогли задержать предполагаемого злоумышленника и установить его личность. Насильником оказался 29-летний уроженец Кыргызстана, который временно проживает в Москве и не работает. В отношении него возбуждено уголовное дело", – говорится в сообщении.

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