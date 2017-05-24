Кыргызстанец избил и изнасиловал девушку прямо на улице в Подмосковье

24 мая 2017, 16:52 Комментарии

В ночь с воскресенья на понедельник в подмосковном городе Балашиха мужчина совершил преступление против половой неприкосновенности в отношении 19-летней девушки. Инцидент случился прямо на улице, пишут российские СМИ, со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О происшествии в местное отделение полиции доложила сама пострадавшая ночью 22 мая.

"По ее словам, неизвестный сначала избил, а затем надругался. Стражи правопорядка смогли задержать предполагаемого злоумышленника и установить его личность. Насильником оказался 29-летний уроженец Кыргызстана, который временно проживает в Москве и не работает. В отношении него возбуждено уголовное дело", – говорится в сообщении.