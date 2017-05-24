24 мая 2017, 16:51 Комментарии

На реконструкцию ипподрома "Ак-Кула" средства взяли у "Мегакома". Об этом сегодня, 24 мая, сообщил министр финансов Адылбек Касымалиев на заседании Жогорку Кенеша.

По его данным, ранее не было возможности взять средства у "Мегакома", так как шли судебные процессы.

"Но затем президент попросил Генпрокуратуру быстрее завершить судебный процесс, после чего удалось получить средства", - отметил он.

Министр добавил, что это будет как доход и будет включен в республиканский бюджет.

Отметим, сегодня парламент рассмотрел проект бюджетной резолюции Кыргызстана на 2018 год и прогноз на 2019-2020 годы.