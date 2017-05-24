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На реконструкцию ипподрома "Ак-Кула" средства взяли у "Мегакома"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360414_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427900-ru.html

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Несколько лет не осуществлялось выделение средств из бюджета на строительство соцжилья, - министр А.Касымалиев

24 мая 2017, 16:51       Комментарии

На реконструкцию ипподрома "Ак-Кула" средства взяли у "Мегакома". Об этом сегодня, 24 мая, сообщил министр финансов Адылбек Касымалиев на заседании Жогорку Кенеша.
По его данным, ранее не было возможности взять средства у "Мегакома", так как шли судебные процессы.
"Но затем президент попросил Генпрокуратуру быстрее завершить судебный процесс, после чего удалось получить средства", - отметил он.
Министр добавил, что это будет как доход и будет включен в республиканский бюджет.
Отметим, сегодня парламент рассмотрел проект бюджетной резолюции Кыргызстана на 2018 год и прогноз на 2019-2020 годы.

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