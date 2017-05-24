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"Таза Шайлоо" просит депутатов пересмотреть поправки в закон о выборах

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360416_ta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427899-ru.html

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24 мая 2017, 16:56       Комментарии

Ассоциация "Таза Шайлоо" просит парламентариев вернуть на второе чтение законопроект о выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша. Соответствующее заявление сегодня распространила ассоциация.
В нем отмечается, что во втором чтении в парламенте были приняты нормы, ограничивающие права независимых наблюдателей на передвижение, реагирования на нарушения в ходе избирательного процесса, аккредитации независимых наблюдателей и присутствии не более одного независимого наблюдателя на избирательном участке.
"Проект конституционного Закона "О выборах Президента КР и депутатов ЖК КР", регулирующий избирательный процесс, направлен на ущемление прав независимых наблюдателей по отношению к наблюдателям от политических партий. Согласно законопроекту исключаются права независимых наблюдателей реагировать на нарушения в избирательном процессе путем обжалования их в избирательных комиссиях. К примеру, если независимый наблюдатель в ходе голосования и при подведении итогов выявит нарушения, он не имеет права реагировать и обращаться в вышестоящие избирательные комиссии для принятия решения по тем или иным выявленным нарушениям", - говорится в сообщении.
В ассоциации считают, что необходимо провести широкое общественное обсуждение для возможности внесения поправок в законопроект и искоренения дискриминационных норм по отношению к независимым наблюдателям.
Ассоциация "Таза Шайлоо" просит парламентариев вернуть проект закона "О выборах Президента КР и депутатов ЖК КР" на второе чтение. В случае принятия этого документа нардепами гражданские активисты просят президента наложить вето и вернуть его с возражениями в парламент.

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