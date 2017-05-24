Закрывшийся рынок "Дыйкан": территория почти полностью чиста

24 мая 2017, 17:03 Комментарии

Сегодня, 24 мая, закрылся известный муниципальный рынок "Дыйкан". За его существование и ликвидацию билось много народа, шла война фактов и доказательств, в ход шли даже компроматы. Арендаторам торговых площадок в последнее же время и вовсе приходилось ночевать на своих местах, чтобы под покровом ночи никто не смог разрушить палатки либо перегородить проезд автотранспорту.

Напомним, самые жаркие споры начались, когда администрация Ленинского района города Бишкек решила начать реконструкцию улицы Фучика - единственную дорогу, ведущую к рынку. Это вызвало агрессию торговцев, и даже после долгих переговоров прийти к единому мнению противоборствующим сторонам так и не удалось.

Глава акимиата неоднократно заявлял митингующим, что на альтернативных рынках для них созданы все условия для ведения торговли, но арендаторы эти сообщения слушать не желали. В итоге, несмотря на ночные стычки между милицией и гражданами, муниципалитет вынес решение о закрытии "Дыйкана". И сегодня на пересечении улиц Московской и Фучика появился баннер, на котором написано, что рынок закрыт.

"ВБ" предлагает читателям увидеть, как выглядит "фермерский" рынок после того, как оттуда разогнали практически всех торговцев. Сейчас здесь милиционеров больше, чем продавцов.

Некогда привычные пробки и горы сельхозтоваров исчезли. На парковке осталось всего около пяти грузовиков, и это сейчас, в самый пик продаж, когда спрос на овощи высок.

Между тем полным ходом идет расчистка освободившейся территории. Многие арендаторы, похоже, в спешке уезжали с привычного места и оставили после себя нереализованный товар. Однако овощи уже начали убирать, для этого даже привлекли специальную технику.

Сложнее переехать оказалось тем продавцам, которые продавали свой товар за прилавками. Сейчас им дано поручение разобрать построенные ими витрины и вывезти овощи.

Напомним, продавцы были расселены на два других рынка - "Дордой-Дыйкан" и "Сары-Озон Дыйкан".