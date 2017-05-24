В США оползень уничтожил часть одной из красивейших трасс страны

24 мая 2017, 16:48 Комментарии

Бишкек, 24 мая /Кабар/. Часть трассы Pacific Coast Highway, которая считается одной из самых живописных в США, была уничтожена оползнем, сообщает CNN со ссылкой на заявление Департамента транспорта штата Калифорния.

Как сообщается, в субботу 20 мая более тонны грязи и горных пород сошли вниз по склону на трассу в 10 км севернее города Сан-Льюис-Обиспо.

Отмечается, что трасса проходит через Биг Сур, который является главной туристической достопримечательностью.

Власти перекрыли трассу и никаких комментариев по поводу того, когда движение будет восстановлено, не дают.

Ранее сообщалось, что в американском Айдахо оползень засыпал шоссе.

Источник Газета.ру