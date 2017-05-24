В США оползень уничтожил часть одной из красивейших трасс страны

24 мая 2017, 16:48 Комментарии
Бишкек, 24 мая /Кабар/. Часть трассы Pacific Coast Highway, которая считается одной из самых живописных в США, была уничтожена оползнем, сообщает CNN со ссылкой на заявление Департамента транспорта штата Калифорния.
Как сообщается, в субботу 20 мая более тонны грязи и горных пород сошли вниз по склону на трассу в 10 км севернее города Сан-Льюис-Обиспо.
Отмечается, что трасса проходит через Биг Сур, который является главной туристической достопримечательностью.
Власти перекрыли трассу и никаких комментариев по поводу того, когда движение будет восстановлено, не дают.
Ранее сообщалось, что в американском Айдахо оползень засыпал шоссе.
Источник Газета.ру