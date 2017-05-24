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Ребенок чуть не попал под колеса маршрутки

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/rebenok-c...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427896-ru.html

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В Караколе пьяная ссора закончилась убийством

24 мая 2017, 17:01       Комментарии

Бишкек, 24 мая /Кабар/. Очередная ситуация на дороге: ребёнок перебегает не смотря на дорогу, белый мерс стоит прямо на углу, закрывая обзор, ну и, конечно, водитель не ожидающий появления ребёнка. Так прокомментировал новое видео Айбек Бараташвили на своей странице в Faсebook.
По его словам, это всё результат всеобщего наплевательского отношения на ПДД. "И что самое страшное - люди сразу кидаются на водителя, не разобравшись в ситуации. Хотя .... надо драть родителям девочки, а заодно и паркуну на белом мерсе. И только после провести разъяснительную работу с водителем буса, хотя ему это уже стало хорошим уроком", - отметил он в своем посте.

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