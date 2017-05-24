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Президент А.Атамбаев принял главу МИД ОАЭ шейха Абдалла бин Зайед Аль Нахайяна (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

   

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427895-ru.html

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Атамбаев принял глав спецслужб стран СНГ

24 мая 2017, 16:39       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 24 мая принял министра иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов шейха Абдалла бин Зайед Аль Нахайяна, прибывшего в страну с официальным визитом.
Как сообщили в Аппарате президента, во время встречи были обсуждены актуальные вопросы кыргызско-эмиратского сотрудничества и практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Также на встрече отметили важность активизации совместной работы по ключевым направлениям, в частности, в торгово-экономической сфере.
А.Атамбаев выразил уверенность в том, что официальный визит шейха Абдалла бин Зайед Аль Нахайяна в Кыргызстан придаст импульс дальнейшему развитию отношений, позволит углубить взаимодействие между странами.
Шейх Абдалла бин Зайед Аль Нахайян поблагодарил президента за встречу и возможность обсудить важные вопросы двусторонних отношений. Он заверил, что соответствующие ведомства ОАЭ активизируют работу по реализации конкретных планов по сотрудничеству между Кыргызстаном и ОАЭ.

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