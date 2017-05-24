Президент А.Атамбаев принял главу МИД ОАЭ шейха Абдалла бин Зайед Аль Нахайяна (фото)

24 мая 2017, 16:39 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 24 мая принял министра иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов шейха Абдалла бин Зайед Аль Нахайяна, прибывшего в страну с официальным визитом.

Как сообщили в Аппарате президента, во время встречи были обсуждены актуальные вопросы кыргызско-эмиратского сотрудничества и практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Также на встрече отметили важность активизации совместной работы по ключевым направлениям, в частности, в торгово-экономической сфере.

А.Атамбаев выразил уверенность в том, что официальный визит шейха Абдалла бин Зайед Аль Нахайяна в Кыргызстан придаст импульс дальнейшему развитию отношений, позволит углубить взаимодействие между странами.

Шейх Абдалла бин Зайед Аль Нахайян поблагодарил президента за встречу и возможность обсудить важные вопросы двусторонних отношений. Он заверил, что соответствующие ведомства ОАЭ активизируют работу по реализации конкретных планов по сотрудничеству между Кыргызстаном и ОАЭ.