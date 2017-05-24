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Перед выборами президента граждане смогут узнать адрес их избирательного участка, отправив смс-сообщение, итоги голосования будут подведены быстрее, - ЦИК

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427894-ru.html

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24 мая 2017, 16:55       Комментарии

Перед выборами президента граждане смогут узнать адрес их избирательного участка, отправив смс-сообщение. Об этом сказала председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекова 24 мая на встрече с представителями БДИПЧ ОБСЕ.
По ее словам, мнения ЦИК и организации по проведению выборов по многим пунктам совпали.
"Кыргызская сторона провела большую работу. В настоящее время мы готовимся к местным выборам, которые пройдут в предстоящее воскресенье. Надеемся, что еще ряд вопросов решен, и они пройдут на более высоком уровне. Мы работаем для дальнейшего укрепления доверия людей к выборам. К предстоящим президентским выборам проводится большая подготовительная работа", - сказала глава Центризбиркома.
Она отметила, что сейчас ведется работа по организации выборного процесса и его участников.
"На данном этапе у нас есть госпортал избирателей, который выработан совместно с ГРС. Его функционирование нормативно закреплено. К предстоящим выборам все уточнения будут отображаться в онлайн режиме с указанием даты обновления. У нас примеряется форма 2: возможность голосования по месту проживания, а не прописки. На прошлых выборах 200 тыс. граждан поменяли свои адреса. Это позволит исключить провокации, которые были в 2015 году. Теперь избиратели смогут проголосовать по месту проживания при личной подаче заявления об изменении адреса голосования", - добавила Н.Шайлдабекова.
Она сообщила, что сегодня утром в Жалал-Абаде избиратели смогли проверить адрес избирательного участка, отравив бесплатное смс с ПИН-кодом на номер "119". Эта функция будет работать и на выборах главы государства.
"Кроме того, ранее аппараты не у всех считывали отпечатки пальцев. В ходе зимних выборов 3,7 тыс. граждан не смогли проголосовать. Теперь идентификация будет проводиться и по биометрическим параметрам лица", - сказала председатель ЦИК.
Также, по ее словам, подведение итогов будет быстрее. "Будет внедрена возможность направления графической копии протоколов ручного подсчета на центральный сервер", - отметила она.

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