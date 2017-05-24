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Атамбаев выделил 3 млн сомов на инвалидные коляски для детей с ДЦП

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427893-ru.html

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24 мая 2017, 16:58       Комментарии

БИШКЕК, 24 мая - Sputnik. Для ребятишек, страдающих детским церебральным параличом, закупают инвалидные коляски, сообщила пресс-служба Министерства труда и социального развития КР.
В среду фирмы - участницы тендера представили образцы колясок. Как сообщил директор Республиканского учреждения протезно-ортопедических изделий Утан Жунушов, родителям позволили испытать разные модели и выбрать самые удобные.
Многофункциональные инвалидные коляски будут приобретены на 3 миллиона сомов, которые выделил президент Алмазбек Атамбаев.

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