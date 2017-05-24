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Кыргызстан и ОАЭ активизируют торгово-экономическое сотрудничество

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427892-ru.html

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24 мая 2017, 16:42       Комментарии

Алмазбек Атамбаев 24 мая, принял министра иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Абдалла бин Зайед Аль Нахайяна, прибывшего в страну с официальным визитом, сообщает пресс-служба президента.
В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы кыргызско-эмиратского сотрудничества и практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, отмечена важность активизации совместной работы по ключевым направлениям, в частности, в торгово-экономической сфере.
"Алмазбек Атамбаев выразил уверенность в том, что официальный визит Шейха Абдалла бин Зайед Аль Нахайяна в Кыргызстан придаст импульс дальнейшему развитию отношений, позволит углубить взаимодействие между странами. Шейх Абдалла бин Зайед Аль Нахайян поблагодарил президента за встречу и возможность обсудить важные вопросы двусторонних отношений. Он заверил, что соответствующие ведомства ОАЭ активизируют работу по реализации конкретных планов по сотрудничеству между Кыргызстаном и ОАЭ", – говорится в сообщении.

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