Кыргызстан и ОАЭ активизируют торгово-экономическое сотрудничество

24 мая 2017, 16:42 Комментарии

Алмазбек Атамбаев 24 мая, принял министра иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Абдалла бин Зайед Аль Нахайяна, прибывшего в страну с официальным визитом, сообщает пресс-служба президента.

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы кыргызско-эмиратского сотрудничества и практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, отмечена важность активизации совместной работы по ключевым направлениям, в частности, в торгово-экономической сфере.

"Алмазбек Атамбаев выразил уверенность в том, что официальный визит Шейха Абдалла бин Зайед Аль Нахайяна в Кыргызстан придаст импульс дальнейшему развитию отношений, позволит углубить взаимодействие между странами. Шейх Абдалла бин Зайед Аль Нахайян поблагодарил президента за встречу и возможность обсудить важные вопросы двусторонних отношений. Он заверил, что соответствующие ведомства ОАЭ активизируют работу по реализации конкретных планов по сотрудничеству между Кыргызстаном и ОАЭ", – говорится в сообщении.